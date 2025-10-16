自由電子報
NBA熱身賽》真慘！湖人末節只拿8分 AD繳18分助隊打趴老東家

2025/10/16 13:11

獨行俠球星A.戴維斯（左）面對老東家湖人拿下18分。（法新社）獨行俠球星A.戴維斯（左）面對老東家湖人拿下18分。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠球星A.戴維斯（Anthony Davis）今天面對老東家湖人狀態不俗，繳出全隊最高18分，加上紫金大軍末節進攻大當機，單節全隊只拿了8分，終場獨行俠以121：94大勝湖人。

湖人今天熱身賽迎戰獨行俠，前役回歸的東契奇今天再度休兵，但似乎不影響戰力，上半場文森（Gabe Vincent）飆進6顆三分球，一人包辦22分，加上八村壘貢獻15分，幫助球隊在半場打完取得66：53領先。

獨行俠方面，狀元「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）和K.湯普森（Klay Thompson）半場都拿下9分全隊最高，但因為獨行俠外線熄火，團隊命中率只有13.3%，成為落後主因。

狀元郎佛拉格（中）。（法新社）狀元郎佛拉格（中）。（法新社）

易籃後，獨行俠打出一波14：8攻勢持續緊追，戴維斯、羅素（D'Angelo Russell）接力得分，加上佛拉格罰球助隊一口氣追到一個球權差距，3節結束獨行俠暫時以84：86落後。

進入決勝節，獨行俠拉出一波7：0攻勢取得領先，戴維斯頻頻搶攻禁區也獲得罰球機會，助隊保有優勢，且湖人末節進攻大當機，該節前8分鐘，全隊只拿下2分，被打到灰頭土臉，整節僅進帳8分，只能眼看獨行俠帶走勝利。

獨行俠今天先發5人得分上雙，戴維斯18分、9籃板全隊最高，華盛頓（P.J. Washington）、佛拉格都13分；湖人方面，文森繳出22分全場最高。

