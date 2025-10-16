美聯冠軍賽》小葛雷諾「鐵支」打破低潮助藍鳥奪勝！隊友大讚：地表最強打者

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天在美聯冠軍賽第3戰展現強大火力，以13：4的比數擊潰水手收下系列賽首勝，其中陣中重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）繳出單場4安的優異表現，也讓隊友大讚他是地球上最強的打者之一。

藍鳥今日狂轟猛炸，其中最火燙的莫過於小葛雷諾，他本場比賽4打數繳出「鐵支」表現，只差三壘安打就能締造完全打擊，打破系列賽前兩戰合計7打數無安打的小低潮，季後賽打擊率突破4成，OPS更是來到恐怖的1.479。如此優異的成績也讓自家隊友巴傑爾（Addison Barger）大讚他是地球上最厲害的打者之一，「每當他站在打擊區，那感覺非常恐怖，我都為投手們感到擔心了。」

而率領球隊獲勝的的小葛雷諾則坦言，感覺非常舒暢，「很明顯對我來說，我腦中只想著要贏球，我從未想過我自己，我一直都在為大局著想，我很開心我們今天能贏得比賽。」

此外團隊單場頻頻上演煙火秀也是獲勝的主因，包括小葛雷諾在內，吉梅涅茲（Andrés Giménez）、史普林格（George Springer）、柯克（Alejandro Kirk）與巴傑爾都有開轟，對此小葛雷諾說：「只要對手投的第1球是我們鎖定的球路，那我們就會非常積極的進攻。」

藍鳥將帶著系列賽1勝2敗的戰績，進入明天的G4，並推派41歲3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）掛帥先發，而水手則由卡斯提歐（Luis Castillo）率先迎戰。

小葛雷諾今日單場4支4外帶一發全壘打，帶領藍鳥收下美聯冠軍賽首勝。（法新社）

