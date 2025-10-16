賴清德接見U16女壘冠軍隊 與小將唱歌跳舞並允諾一起打壘球

賴清德接見U16女壘冠軍隊，與小將唱歌跳舞允諾一起打壘球。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（16）日上午接見我國參加「2025貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」台北市立北投國民中學代表隊，肯定代表隊贏得世界冠軍。閉門會談時，球隊隊員連番對總統進行「靈魂拷問」，先是詢問總統願不願意和他們一起打壘球，還邀請總統與他們一同跳舞，對於女壘小將們的熱情邀約，賴總統一口答應，並在女壘隊的引導下與他們一同唱歌、跳舞，現場氣氛十分熱絡。

現場女壘隊隊員表示，赴美比賽時，收到許多來自美方友人邀約，希望能和北投國中女壘隊一同打壘球，現場詢問賴總統「會想跟我們一起打壘球嗎」，總統則透露自己小學開始打棒球，現在也持續不斷看棒球，表示「如果有機會，很樂意和大家一起打壘球」；隨後另外一名女壘小將追問，總統打棒球時，是哪一個守備位置？總統則表示，自己與今日女壘隊致詞代表施夢樂一樣，都是捕手，聽到提問同學的守備位置是游擊手，直呼「很強」、「反應要很快」。

另外一名小將則表示，他們去美國比賽時，會與其他球隊在球場上圍圈唱原住民的歌曲、跳原住民的舞蹈，詢問總統和在場嘉賓「有沒有意願和我們一起做這件事情」，面對女壘小將的熱情邀約，賴總統來者不拒、一口答應，便脫下西裝外套、在女壘隊引導下，與隊員們共同圍圈、拉手唱歌跳舞。

據了解，該歌曲源自原住民古調，女壘小將圍圈、拉手一同哼唱，激勵士氣、鼓舞團隊。女壘隊致詞代表施夢樂也表示，在國外比賽時，他們會與來自不同國家的選手，一同在投手丘上跳原住民的舞蹈、唱原住民的歌曲，雖然彼此語言不同，但透過肢體也能進行交流。

賴總統致詞時表示，北投國中女子壘球隊今年8月首次參加「美國貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」，即一路過關斬將，以七連勝之姿得到世界冠軍。不僅贏得榮耀，也促進台灣和美國交流合作，深化與世界的連結，讓世界更加了解台灣。讓台灣閃閃發光。

他認為，運動賽場上就是用實力說話，這座世界冠軍代表台灣堅韌耀眼、不容忽視的實力。感謝所有選手和教練的努力和付出，以及學校師長、台灣運動好事協會及社會各界給予球員最大的後盾，並感謝劉柏君無任所大使及立法院女子運動外交促進會黃捷會長、蘇巧慧及吳沛憶副會長與吳思瑤立法委員等人，積極爭取資源，促進各項女子運動發展。

總統強調，今年成立運動部要當所有運動員的靠山，未來李洋部長會全力推動全民運動、競技運動和職業運動。

賴清德接見U16女壘冠軍隊，與小將唱歌跳舞允諾一起打壘球。（總統府提供）

