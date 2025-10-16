自由電子報
中職》不是房東要修！台南市立棒球場屋頂損壞修繕之責曝「真相關鍵」

2025/10/16 16:18

台南市立棒球場屋頂損壞待修繕。（讀者提供）台南市立棒球場屋頂損壞待修繕。（讀者提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近日網路上傳出「台南市立棒球場自7月遭颱風侵襲屋頂損壞後遲未修繕」的消息，引起球迷與市民關注。對此，南市政府體育局今（16）日澄清，風災發生後，市府第一時間就派結構技師到場檢視，並積極督導後續處理。體育局強調，市立棒球場採用「促進民間參與公共建設法」經營，並非一般出租契約，「房子壞掉並非市府直接責任」，而是由統一棒球公司負責維護與修繕，市府的角色是輔導與督促，確保球場安全與運作順暢。

體育局說明，屋頂損壞部分依契約應由統一棒球公司修繕，市府已多次責請公司全面檢視設施並提出改善計畫。統一棒球公司也邀請結構技師進行詳細評估，但相關工程可能影響球隊訓練與賽事安排，因此仍須與市府協商後才能定案。體育局表示，將持續督促統一公司提出積極因應對策，以兼顧球場安全與賽事運作。

體育局強調，市立棒球場與一般租屋不同，契約精神是公私協力，「輔導優先、不以違約論處」，目的在確保場館安全及球迷權益，同時維持球隊訓練與比賽正常進行，希望外界理解契約差異。

此外，今年初完工的亞太成棒主球場，也已順利舉辦多場賽事與春訓活動，目前正依中華職棒聯盟建議進行優化改善。體育局表示，已積極完善場館租借與管理機制，期盼未來亞太成棒主球場能成為職業賽事新基地，為球迷提供更舒適、安全的觀賽環境。

體育局重申，對於市立棒球場與亞太成棒主球場，市府將持續督導與協助，確保公共安全、維護賽事品質，也希望外界以理性、正確資訊看待場館維護與運作狀況。

