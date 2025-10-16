自由電子報
台北市身心障礙者巡迴運動指導團落幕 1500人次熱情參與

2025/10/16 15:40

輪椅學員隨音樂節奏律動，體驗「輪椅有氧肌力」課程。（台北市輪椅網球推廣協會提供）輪椅學員隨音樂節奏律動，體驗「輪椅有氧肌力」課程。（台北市輪椅網球推廣協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由台北市政府體育局主辦、台北市輪椅網球推廣協會承辦的「114年臺北市身心障礙者巡迴 運動指導團」，自4月19日自視障保齡球課程啟動至10月12日視障足球課程圓滿收官，歷時半年多，共吸引超過1500人次熱情參與。活動以「提升身心障礙者自我運動習慣」為宗旨，期望讓運動不再遙遠，成為每一位身心障礙市民生活的一部分。

自試辦以來，巡迴運動指導團已邁入第7年，足跡踏遍台北市各行政區，將專業運動指導帶 入社區、機構與校園，讓身心障礙者能夠就近參與多元運動。今年課程內容更加豐富，除了 徒手肌力、墊上運動、運動器材課程外，還有廣受學員喜愛的「視障保齡球」與「輪椅網球」課程，由國手親自指導，學員在擊球聲與掌聲中體驗運動的成就與喜悅。

視障學員聽聲定位踢球，展現運動熱情。（台北市輪椅網球推廣協會提供）視障學員聽聲定位踢球，展現運動熱情。（台北市輪椅網球推廣協會提供）

今年亦首度開設兩項嶄新課程——「輪椅有氧肌力」與「視障足球」。 輪椅有氧肌力課程結 合音樂節奏與上肢訓練，鼓勵學員在律動中釋放壓力、提升耐力，開辦後反應熱烈；而視障足球課程則採用由體育局購置、供民眾借用的專業運動輔具，讓學員透過聲音引導與團隊合作，體驗踢球的快感。這兩項課程的推出，不僅拓展了身心障礙者的運動選擇，也展現臺北 市在無障礙體育推動上的創新精神。

此外，活動亦廣納各界申請與參與，新增「地板冰壺」與「視障 TRX 懸吊訓練」課程，讓不 同障別的市民都能找到適合自己的運動方式。從個別訓練到團體互動，每場課程現場都洋溢著歡笑與鼓勵。

一位長期參與的學員表示：「以前覺得自己不方便運動，但有老師帶著做，就發現原來身體可以動得更多，也更有自信。」這樣的回饋，也正是團隊持續推動的最大動力。推動身心障礙 者運動，不只是訓練，更是一份陪伴與改變的力量。透過巡迴運動指導團的長期耕耘，讓運 動成為連結社區與生命的橋樑，使「運動無礙」成為臺北城市的日常風景。

本年度活動的成功舉辦，不僅展現臺北市在推動身心障礙者體育的用心與專業，也讓更多家 庭看見運動帶來的笑容與力量。未來，體育局將持續努力，讓更多市民跨越障礙，在運動中找到自信與快樂。

台北市身心障礙者巡迴運動指導團落幕 1500人次熱情參與亞帕運國手親授輪椅網球，激發學員興趣。
（台北市輪椅網球推廣協會提供）

國手級教練指導視障學員體驗保齡球樂趣。（台北市輪椅網球推廣協會提供）國手級教練指導視障學員體驗保齡球樂趣。（台北市輪椅網球推廣協會提供）

