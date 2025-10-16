自由電子報
國聯冠軍賽》盛讚山本由伸完投勝「超完美」 大谷翔平：我不能輸

2025/10/16 16:04

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸日前在國聯冠軍賽G2完投9局僅失1分，助隊在客場以5：1擊敗釀酒人，系列賽取得2連勝。隊友大谷翔平今天受訪時盛讚山本的表現「超完美」。

道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）在國聯冠軍賽G1，主投8局狂飆10次三振無失分，幫助衛冕軍在客場以2：1擊敗釀酒人，系列賽拔得頭籌。山本由伸在第2戰只在首局首打席挨轟，最終完投9局燃燒111球，僅被敲3安失1分，包含一發全壘打，飆出7次三振、投出1次保送，摘下今年季後賽第2勝。

道奇國聯冠軍賽目前取得2連勝，史奈爾和山本由伸貢獻甚多，日本二刀流巨星大谷翔平今天受訪表示，他們的表現真的非常精彩，很激勵大家，希望自己能投得不輸他們，若能投長局數當然最好，不過比起追求長局數，更重要的是先別讓對方拿下第一分，開局壓制失分、順利交給牛棚，這是先發投手最重要的任務。

對於山本由伸的完投勝，大谷盛讚他的表現無可挑剔，真的非常出色，邊看他投球，就邊在思考自己登板時的比賽策略，雖然他最後投超過100球，但從頭到尾都很穩定，整體投球內容非常完美。

大谷翔平將在國聯冠軍賽第4戰擔任先發投手，他今年在季後賽先發1場，是在美國時間10月4日於國聯分區賽面對費城人，繳出6局9K失3分的優質先發，拿到季後賽生涯首勝。「投手大谷」今年重返投手丘，整季例行賽先發14場，拿到1勝1敗、防禦率2.87，共投47局投出62次三振。

