中職》深受林智平驚天一轟激勵 張奕非常渴望打季後賽

2025/10/16 16:09

張奕（左）與范國宸（右）。（記者羅志朋攝）張奕（左）與范國宸（右）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年中職季後挑戰賽樂天桃猿上演驚天大逆轉戲碼，統一獅先取得2勝0敗領先優勢，樂天再連拿3勝晉級台灣大賽，富邦悍將投手張奕看電視轉播深受激勵，他說，「很刺激，太精采了，我也非常想打季後賽，感受一下大賽氛圍。」

張奕指出，季後挑戰賽第4戰第9局林智平轟出3分全壘打非常關鍵，陳韻文投的那一顆是指叉球，打出去瞬間以為是高飛球可能會被接殺，沒想到這球竟然飛出去了，非常不可思議，看的出來樂天沒在放棄的，這個系列賽好精采。

張奕說，統一已經先拿到2勝，再拿1勝就進入台灣大賽，結果樂天最終拿下3連勝晉級，自己看電視轉播也感到十分振奮，因為這過程真的很不容易，看到第4戰樂天動用3洋投上場，自己也嚇到，但沒辦法，這場比賽一定要贏，也只能用這種方式調度，因為輸了就沒了。

今年悍將戰績墊底，連7年無緣季後賽，當媒體問張奕是否想打季後賽，他秒回，「當然想！當然想！非常想！很想參與季後賽的氛圍。」

今年台灣大賽樂天對決中信兄弟，張奕認為，兄弟是年度戰績第一的球隊，統一第二、樂天第三，但常看到季後賽下剋上的例子，加上今年季後挑戰賽樂天打敗統一，台灣大賽對戰兄弟的感覺會很不一樣，「雖然最近兄弟有打幾場練習賽，不過樂天一直維持在高張力季後賽的狀態，而且氣勢正好，兄弟要小心，不能被樂天的氣勢壓倒。」

