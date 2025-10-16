中職》加盟富邦悍將9年不曾打過台灣大賽 范國宸吐露心聲

張奕（左）和范國宸（右）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年季後挑戰賽樂天桃猿在0勝2敗的逆境下，最終連拿3勝扳倒統一獅晉級台灣大賽，富邦悍將范國宸透過電視轉播收看整個系列賽，他說，這就是棒球最迷人的地方，沒有到最後一刻，很難去預測什麼東西是百分之百的。

范國宸指出，季後挑戰賽第2戰前5局林安可就轟出兩發兩分全壘打，而且轟的是樂天最好的投手威能帝，感覺統一就要贏了，只要贏球就能拿下系列賽，而樂天整個局面和氣勢感覺上很難再搶回來。

沒想到奇蹟出現了，范國宸說，整個系列賽實在太精采了，其實有很多很關鍵的地方，最關鍵的應該是第2戰宋嘉翔在第8局轟出追平比分的全壘打，第9局再擊出再見安打，這對整個戰局逆轉起了很關鍵的作用，樂天韌性就是那麼好，一點一滴把它打下來，先扳平再拿下系列賽，整個過程很精采。

范國宸效力悍將9個球季都沒打過台灣大賽，只打過1次季後挑戰賽，他笑說，「非常想打啊（台灣大賽），哈哈，先以季後賽為目標吧，如果打進季後賽對球隊會有很大的提升，累積經驗讓自己更成長。」

悍將成為台灣大賽絕緣體，范國宸認為，壓力一定會有，職業賽場大家一定想要贏球，不用太在意網路上怎麼講，把自己該做好的東西做好，面對比賽、享受比賽，說起來很容易，但這就需要比賽經驗累積，「磨」成更好的球員。

