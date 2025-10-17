道奇、水手力拚聯盟冠軍戰聽牌 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

國聯冠軍戰G3，率先搶下2勝的衛冕軍道奇回到主場迎戰釀酒人，派出明星強投明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板先發，大谷翔平力拚手感回溫，究竟是道奇能延續氣勢率先聽牌，還是釀酒人能扳回一城？請球迷務必要鎖定轉播喔！

美聯冠軍戰G4，藍鳥昨天在客場打爆水手，將系列賽追到1：2落後，藍鳥今天推出41歲三屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）掛帥先發，對決水手三屆明星強投卡斯提歐（Luis Castillo），藍鳥力拚扳平戰局，水手則是希望在主場取得聽牌優勢。

MLB季後賽

06：00 釀酒人@道奇 美聯冠軍系列賽G3 緯來精采、愛爾達體育2台、華視、東森洋片台

08：30 藍鳥@水手 美聯冠軍系列賽G4 緯來體育、愛爾達體育1台

日職季後賽

17：00 火腿@軟銀 高潮系列賽決勝輪G3 DAZN2

羽球

18：00 BWF 丹麥公開賽 8強（上） 第1場地 愛爾達體育3台

18：00 BWF 丹麥公開賽 8強（上） 第2場地 愛爾達體育2台

23：00 BWF 丹麥公開賽 8強（下） 第1場地 愛爾達體育3台

