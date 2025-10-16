中職》為大賽而生的男人 張奕表態非常想打明年經典賽

張奕（左一）和范國宸（右一）出席富邦信用卡記者會。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將終結者張奕堪稱「為大賽而生的男人」，展望明年3月WBC經典賽，他表達強烈征戰欲望，「如果有機會能為國家效力，當然義不容辭，為國家爭取榮耀。」

2019年12強賽張奕先發2場拿下2勝，總計13.2局投球0失分，榮膺大會防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手，2024年12強賽張奕後援5場戰績3勝0敗，共投8局0失分，總計兩屆賽事豪取5勝，共投21.2局無失分，儼然是「為大賽而生的男人」。

張奕打過兩屆12強賽，還沒打過經典賽，他表態很想打明年經典賽，希望能為國家爭取榮耀，同時他也表示，每次國際賽開打前台灣隊都不被看好，但球是圓的，最後會發生什麼事都不知道，「誰都不會想到智平賢拜在第9局轟那一發3分砲。」

今年季後挑戰賽第4戰，面對統一獅守護神陳韻文的指叉球，樂天桃猿老將林智平轟出3分砲扳平比分，這一幕讓張奕印象非常深刻，直說自己也好想打季後賽。

回想去年12強賽，張奕說，開打前很多人也不看好台灣隊，團隊成員很想捍衛尊嚴，不被看好多多少少都有一些情緒在，就把這股情緒轉化成力量，最終才會有這麼好的成績。

31歲的張奕今年開季從先發輪值出發，季中轉調牛棚，並扛起終結者重任，出賽33場其中7場先發，戰績4勝9敗8次救援成功，另有1次中繼成功，防禦率5.34、被打擊率3成09、每局被上壘率1.51，最快球速153公里。

張奕表示，有感受到擔任先發投手的難度，如果放棄會有一點不甘心，但以現階段來講，轉中繼比較熟能生巧，看球隊安排。

