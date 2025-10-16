自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》不喜歡兄弟被譽為「反爪大將軍」 波賽樂有話對象迷說

2025/10/16 16:46

樂天桃猿波賽樂。（記者陳志曲攝）樂天桃猿波賽樂。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿波賽樂在12日曾直言不喜歡像是中信兄弟這樣的豪門球隊，引發球迷熱烈討論，如今樂天闖進台灣大賽，波賽樂今天受訪笑著澄清：「我不是真的這麼討厭兄弟。」並透露跟小象迷交換球衣的溫馨故事，表示期待象迷進場讓中職的環境變得更好。

「我要澄清一下！」波賽樂笑說，不是真的這麼討厭兄弟，也不是跟象迷有什麼誤會，「而是因為大家對我們比較沒抱這麼大的期待，就很像小時候看迪士尼，總是會想幫實力沒有堅強的角色加油。」

波賽樂也說，很期待象迷進場幫中職加油，讓環境變得更好，「有次我在大巨蛋跟象迷小朋友交換球衣，讓他變成樂天球迷。」

波賽樂的「不愛兄弟論」在網路上引發熱議，他透露自己有跑去看留言，有些留言讓他感到很有意思，而身為職業選手要面對網路的正反兩極評價，波賽樂相當有自覺，並透露，曾在樂天貼社群跳舞的影片底下看見球迷說「波賽樂要訂機票了」，讓他覺得很有趣。

樂天洋將無私心地奉獻球隊，讓第一年來台灣的波賽樂感受到「無私氛圍」，他直言樂天的4名洋將都不是自私的選手，「像威能帝，他就算不出賽也不會有人怪他，畢竟他例行賽丟170局，又是全聯盟最多三振和勝投王，而且又休1天而已，但他投完1局後卻說想再投第2局，這太瘋狂了。」

波賽樂原本以為季後挑戰賽結束後就必須離開台灣，如今卻能闖進台灣大賽，他直呼：「老實說，這是我棒球生涯最有趣的一年！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中