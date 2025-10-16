中職》不喜歡兄弟被譽為「反爪大將軍」 波賽樂有話對象迷說

樂天桃猿波賽樂。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿波賽樂在12日曾直言不喜歡像是中信兄弟這樣的豪門球隊，引發球迷熱烈討論，如今樂天闖進台灣大賽，波賽樂今天受訪笑著澄清：「我不是真的這麼討厭兄弟。」並透露跟小象迷交換球衣的溫馨故事，表示期待象迷進場讓中職的環境變得更好。

「我要澄清一下！」波賽樂笑說，不是真的這麼討厭兄弟，也不是跟象迷有什麼誤會，「而是因為大家對我們比較沒抱這麼大的期待，就很像小時候看迪士尼，總是會想幫實力沒有堅強的角色加油。」

波賽樂也說，很期待象迷進場幫中職加油，讓環境變得更好，「有次我在大巨蛋跟象迷小朋友交換球衣，讓他變成樂天球迷。」

波賽樂的「不愛兄弟論」在網路上引發熱議，他透露自己有跑去看留言，有些留言讓他感到很有意思，而身為職業選手要面對網路的正反兩極評價，波賽樂相當有自覺，並透露，曾在樂天貼社群跳舞的影片底下看見球迷說「波賽樂要訂機票了」，讓他覺得很有趣。

樂天洋將無私心地奉獻球隊，讓第一年來台灣的波賽樂感受到「無私氛圍」，他直言樂天的4名洋將都不是自私的選手，「像威能帝，他就算不出賽也不會有人怪他，畢竟他例行賽丟170局，又是全聯盟最多三振和勝投王，而且又休1天而已，但他投完1局後卻說想再投第2局，這太瘋狂了。」

波賽樂原本以為季後挑戰賽結束後就必須離開台灣，如今卻能闖進台灣大賽，他直呼：「老實說，這是我棒球生涯最有趣的一年！」

