TPBL》台灣籃球很夯！ 夢想家吸引杜拜房地產公司跨界合作

2025/10/16 16:55

夢想家與杜拜房地產公司進行跨界合作，今天舉辦記者會（記者吳孟儒攝）夢想家與杜拜房地產公司進行跨界合作，今天舉辦記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今天宣布與知名房地產公司DAMAC及大囍聚集團攜手合作，總經理韓駿鎧也希望透過這次的跨界合作，讓球隊走向國際，也要力拚隊史首座冠軍。

DAMAC是一家來自杜拜的房地產開發公司，也有贊助英超足球隊伍切爾西，韓駿鎧透露，其實能有這次的跨界合作，是由新賽季剛出任副領隊的韓駿騏一手搞定，對此韓駿騏表示，因為他與大囍聚集團董事長「Ted」陳閎元認識多年，也是長期一起打球的球友，因而促成這次的合作。

夢想家自ABL時期就成立，韓駿騏也希望透過這次的合作，讓夢想家在國際被看見，也要球員不要滿足現狀，因為看到世界很大，就得透過更大的努力走向國際。

DAMAC的品牌LOGO除了會出現在夢想家球衣，未來也將透過球賽邀請、推廣活動、品牌聯名等方式，讓跨界合作有更多連結，而DAMAC銷售總監Johnny表示，台灣籃球很熱門，同時也對夢想家新賽季表現深具信心，「我們有考察過夢想家，知道他們很有潛力，有信心他們會拿總冠軍！」

左起夢想家總經理韓駿鎧、副領隊韓駿騏（記者吳孟儒攝）左起夢想家總經理韓駿鎧、副領隊韓駿騏（記者吳孟儒攝）

