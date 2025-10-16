自由電子報
輪椅籃球》亞帕運前哨站熱身賽18日登場 集結台灣12名最強鬥士

2025/10/16 17:08

國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」將在10月18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉行（官方提供）國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」將在10月18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉行（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「愛爾麗盃-國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」將在10月18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉行，正在受訓的台灣輪椅籃球隊將分成五對五、三對三來進行對抗，透過以賽代訓，以提升之後在國際賽的表現。

台灣輪椅籃球在2018年雅加達亞洲帕拉運動會上獲得輪椅籃球項目第六名的成績，2022年亞洲帕拉運動會曾擊敗過日本、南韓等強隊，最後可惜以第八名作收。

台灣隊共有12名球員將參加11月泰國曼谷「大洋洲盃輪椅籃球賽」，屆時由前籃球國手羅興樑暌違5年後再度領軍，這項比賽也將是明年名古屋亞帕運的前哨戰，教練羅興樑表示，「因為台灣隊目前在集訓中，沒有機會出國找外隊比賽下，很感謝愛爾麗集團能舉辦這項比賽，除了可以讓選手互相對抗磨練，也希望能夠讓這項比賽可以給台灣更多身障者知道，一起來參與台灣輪椅籃球這項運動。」

「愛爾麗盃─國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」將把目前正在集訓的12名台灣隊成員，分成上午五對五的台灣藍、白對抗賽；下午1點後再由12人分成中華ABCD隊來進行三對三的循環賽。

