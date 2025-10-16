自由電子報
國聯冠軍賽》「大谷的貢獻不只有打擊率」 羅伯斯點出愛徒重要性

2025/10/16 17:59

國聯冠軍賽》「大谷的貢獻不只有打擊率」 羅伯斯點出愛徒重要性大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平在今年季後賽的打擊表現陷入大低潮，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪時表示，大谷的貢獻遠不止打擊率。

大谷翔平在季後賽打擊手感冷冰冰，出賽8場累積34打數僅敲出5支安打，有2發全壘打是在第一場所擊出，共進帳6分打點，打擊率只有0.147，上壘率0.275，攻擊指數僅0.599，表現與例行賽落差十分巨大。

對於道奇要達成2連霸壯舉，是否必須要有「完全狀態」的大谷，羅伯斯對此表示，大谷的貢獻不只是打擊率而已，他在打線上就很有存在感，可以靠保送上壘，為貝茲（Mookie Betts）創造打點機會，這些都同樣重要。他認為，大谷在國聯冠軍賽前兩戰表現得非常出色，這正是他想看到的，而且球隊距離衛冕的道路還有一大段距離。

羅伯斯也補充說道，大谷翔平在國聯冠軍戰系列賽的表現有進步，他對好球帶的掌控更好了，對進壘的球也能更積極出棒，曾打出了一支右外野強勁安打，另外也選到3次保送，得點圈有人能夠建功，這些都是很正面的信號，他只能在對手願意給的機會下打擊，而他現在正處在一個不錯的狀態中。

被問及大谷翔平是否感到沮喪或挫折，羅伯斯回應：「這樣的感覺很合理，也在我們預期之內，但老實說，我不討厭那樣的情緒，大谷是個極具天賦的選手，我們對他有很高的期待，當他沒達到自己設定的標準時，當然會感到沮喪，但他是一名真正的競爭者，而且始終做好準備，球季還沒結束，我們還有很多比賽要打。」

大谷翔平將在第4戰雙刀出擊，羅伯斯表示，今年讓他投到第7局的情況大概有兩次，所以「100球」並不是他投球數的上限，一切要看當天的內容。「大谷一直在等待這個時刻，這次他有充分的休息與準備，我認為他已經完全準備好了。」

