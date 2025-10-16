自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》中職36年總冠軍賽G4門票完售 機捷22日加班疏運應援球迷

2025/10/16 17:39

中華職棒36年總冠軍賽第4戰將於22日在桃園樂天棒球場登場，桃園大眾捷運公司製作海報應援。（桃園大眾捷運公司提供）中華職棒36年總冠軍賽第4戰將於22日在桃園樂天棒球場登場，桃園大眾捷運公司製作海報應援。（桃園大眾捷運公司提供）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中華職棒36年總冠軍賽第4戰將於10月22日在桃園樂天棒球場登場，1萬8千張門票秒殺，開賽當天預計將湧入上萬樂天桃猿球迷，桃園大眾捷運公司全面進入應戰模式，祭出大型活動疏運計畫，備妥3列普通車隨時增開加班車，機場捷運A18、A19站也將動員48名人力支援，並啟動月台、閘門、出入口「車站三級管制」，全力引導散場人潮分流，不讓月台形成「滿壘」狀態。

桃捷公司表示，為讓球迷安心搭車、盡情應援，桃捷當日將成立現場指揮中心，即時掌握人流與列車動態，大型活動疏運輸運計畫包括，機捷A18高鐵桃園站與A19體育園區站將動員48名人力（包含桃捷員工、捷運警察與志工）上陣支援，並啟動月台、閘門、出入口的「車站三級管制」，全力引導散場人潮安全分流，絕不讓月台變成「滿壘」。

樂天主場旁人潮最多的A19體育園區站，月台層將安排人員引導旅客往兩側候車區移動，並暫停電扶梯運作以維持安全；穿堂層及地面層則依即時人流，啟動分區控管與動線調整。若人潮過於集中，環球購物中心連通道將視情況暫時封閉，改由地面層進站；站內增設移動式閘門，讓球迷通關不卡關；A18高鐵桃園站也同步強化引導與閘門方向調整，確保返程人潮順暢散去。

快速疏運方面，桃捷備妥3列普通車以靈活調度疏運散場人潮，現場指揮官將依球迷進站狀況即時向行控中心申請加開列車，其中一列為A19至A14a機場旅館站的區間車，最小班距加密至5分鐘，預計30分鐘內完成主要人潮疏運，讓球迷開心觀賽、輕鬆返家。

桃捷公司表示，機場捷運具備多次大型活動疏運經驗，如台灣燈會、跨年晚會、演唱會等。此次，桃捷公司在規劃列車調度與車站管制機制時，投入大量人力及系統資源，將確保球迷觀賞精彩的賽事後能安全快速的返家。桃捷公司也預祝樂天桃猿火力全開、強勢封王！NONSTOP 全猿猛進！

中華職棒36年總冠軍賽第4戰將於22日在桃園樂天棒球場登場，桃園大眾捷運公司祭出機場捷運大型活動疏運計畫應援。（桃園大眾捷運公司提供）中華職棒36年總冠軍賽第4戰將於22日在桃園樂天棒球場登場，桃園大眾捷運公司祭出機場捷運大型活動疏運計畫應援。（桃園大眾捷運公司提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中