台灣大賽》中職36年總冠軍賽G4門票完售 機捷22日加班疏運應援球迷

中華職棒36年總冠軍賽第4戰將於22日在桃園樂天棒球場登場，桃園大眾捷運公司製作海報應援。（桃園大眾捷運公司提供）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中華職棒36年總冠軍賽第4戰將於10月22日在桃園樂天棒球場登場，1萬8千張門票秒殺，開賽當天預計將湧入上萬樂天桃猿球迷，桃園大眾捷運公司全面進入應戰模式，祭出大型活動疏運計畫，備妥3列普通車隨時增開加班車，機場捷運A18、A19站也將動員48名人力支援，並啟動月台、閘門、出入口「車站三級管制」，全力引導散場人潮分流，不讓月台形成「滿壘」狀態。

桃捷公司表示，為讓球迷安心搭車、盡情應援，桃捷當日將成立現場指揮中心，即時掌握人流與列車動態，大型活動疏運輸運計畫包括，機捷A18高鐵桃園站與A19體育園區站將動員48名人力（包含桃捷員工、捷運警察與志工）上陣支援，並啟動月台、閘門、出入口的「車站三級管制」，全力引導散場人潮安全分流，絕不讓月台變成「滿壘」。

樂天主場旁人潮最多的A19體育園區站，月台層將安排人員引導旅客往兩側候車區移動，並暫停電扶梯運作以維持安全；穿堂層及地面層則依即時人流，啟動分區控管與動線調整。若人潮過於集中，環球購物中心連通道將視情況暫時封閉，改由地面層進站；站內增設移動式閘門，讓球迷通關不卡關；A18高鐵桃園站也同步強化引導與閘門方向調整，確保返程人潮順暢散去。

快速疏運方面，桃捷備妥3列普通車以靈活調度疏運散場人潮，現場指揮官將依球迷進站狀況即時向行控中心申請加開列車，其中一列為A19至A14a機場旅館站的區間車，最小班距加密至5分鐘，預計30分鐘內完成主要人潮疏運，讓球迷開心觀賽、輕鬆返家。

桃捷公司表示，機場捷運具備多次大型活動疏運經驗，如台灣燈會、跨年晚會、演唱會等。此次，桃捷公司在規劃列車調度與車站管制機制時，投入大量人力及系統資源，將確保球迷觀賞精彩的賽事後能安全快速的返家。桃捷公司也預祝樂天桃猿火力全開、強勢封王！NONSTOP 全猿猛進！

中華職棒36年總冠軍賽第4戰將於22日在桃園樂天棒球場登場，桃園大眾捷運公司祭出機場捷運大型活動疏運計畫應援。（桃園大眾捷運公司提供）

