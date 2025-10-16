電競》CFO擊敗衛冕軍T1！ 挺進《英雄聯盟》世界賽八強只差一勝

CFO擊敗衛冕軍T1，挺進《英雄聯盟》世界賽八強只差一勝。（取自中信飛牡蠣官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕2025英雄聯盟世界賽瑞士輪第二輪賽事，LCP 賽區第一種子，來自台灣的中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO） ，面對來自LCK賽區的衛冕軍T1，兩支1勝0敗的隊伍正面交手，最終CFO靠著全員優異的發揮，成功擊敗T1噬神成功，率先以2勝0敗聽牌，接下來將要與另一支2勝0敗的隊伍打一場BO3，決定是否能夠以3勝0敗晉級8強。

CFO Driver今天再次選出首戰單殺對面兩次的賽恩上陣，而CFO Doggo則拿出達瑞文來應對T1的凱特琳體系，CFO開局採取換線戰術，Doggo率先在塔下成功單殺掉T1 Doran的雷珂煞。

接著Doggo又抓到機會成功在中路塔下擊殺T1的Gumayusi，後續雙方各有失誤，在第21分鐘的亞塔坎團，CFO靠著Kaiwing的亞歷斯塔閃現開團，加上Driver塞恩控制技能完美銜接抓掉Faker的卡莎碧雅贏下團戰拉開經濟差距。

後續CFO藉著經濟優勢穩定發揮，JunJia在第28分鐘偷龍成功讓CFO獲得生化龍魂，第30分鐘CFO吃下巴龍後把T1全員團滅，最後靠著巴龍魂的Buff順勢一路推進，在第32分鐘以人頭數25：11成功擊敗T1，取得瑞士輪2勝0敗聽牌。

