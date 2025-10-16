自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 電競

電競》CFO擊敗衛冕軍T1！ 挺進《英雄聯盟》世界賽八強只差一勝

2025/10/16 17:50

CFO擊敗衛冕軍T1，挺進《英雄聯盟》世界賽八強只差一勝。（取自中信飛牡蠣官方臉書）CFO擊敗衛冕軍T1，挺進《英雄聯盟》世界賽八強只差一勝。（取自中信飛牡蠣官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕2025英雄聯盟世界賽瑞士輪第二輪賽事，LCP 賽區第一種子，來自台灣的中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO） ，面對來自LCK賽區的衛冕軍T1，兩支1勝0敗的隊伍正面交手，最終CFO靠著全員優異的發揮，成功擊敗T1噬神成功，率先以2勝0敗聽牌，接下來將要與另一支2勝0敗的隊伍打一場BO3，決定是否能夠以3勝0敗晉級8強。

CFO Driver今天再次選出首戰單殺對面兩次的賽恩上陣，而CFO Doggo則拿出達瑞文來應對T1的凱特琳體系，CFO開局採取換線戰術，Doggo率先在塔下成功單殺掉T1 Doran的雷珂煞。

接著Doggo又抓到機會成功在中路塔下擊殺T1的Gumayusi，後續雙方各有失誤，在第21分鐘的亞塔坎團，CFO靠著Kaiwing的亞歷斯塔閃現開團，加上Driver塞恩控制技能完美銜接抓掉Faker的卡莎碧雅贏下團戰拉開經濟差距。

後續CFO藉著經濟優勢穩定發揮，JunJia在第28分鐘偷龍成功讓CFO獲得生化龍魂，第30分鐘CFO吃下巴龍後把T1全員團滅，最後靠著巴龍魂的Buff順勢一路推進，在第32分鐘以人頭數25：11成功擊敗T1，取得瑞士輪2勝0敗聽牌。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中