全運會跆拳道》羅嘉翎首次參戰67公斤級 面對陌生對手照樣奪金

2025/10/16 17:51

羅嘉翎（雲林全運會提供）羅嘉翎（雲林全運會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕上月才傷癒復出的羅嘉翎，首度在全國運動會代表新北市參加女子67公斤級賽事，而她升量級也一路過關斬將闖進決賽，最終以2：1擊敗桃園市邱筠絜，勇奪金牌。

在東京奧運踢下57公斤級銅牌的羅嘉翎，上屆在全運會完成57公斤級2連霸，但她去年在巴黎奧運因左腳傷勢影響發揮，今年1月決定動刀治療，上月才復出參賽，而她也為了因應亞運、奧運量級，將升級改戰67公斤級。

羅嘉翎表示，全運會是她開刀後的第一場國內比賽，她說：「其實蠻緊張的，畢竟是第一次以這樣的狀態比賽，但對自己的表現還算滿意，至少把練習的東西都發揮出來。」

由於許久沒參賽，羅嘉翎表示，四強賽對上台南市王薇嘉一度有點節奏亂掉，過程有點驚險，但她在冷靜調整後重新找回節奏，決賽也是與教練討論策略後，決定穩穩地打，不讓自己太著急，而她也靠著更多的賽事經驗，在關鍵時刻臨危不亂，成功打下勝利。

對於提升量級參賽，羅嘉翎表示，這是她第一次在國內比這個量級，對選手都不太熟悉，是全新的挑戰，備戰期間也加強體能和肌力，而她接下來將持續備戰年底的亞運決選選拔，希望能順利入選，在明年的名古屋亞運拚佳績。

羅嘉翎（右）（雲林全運會提供）羅嘉翎（右）（雲林全運會提供）

