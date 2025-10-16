足球》又出包！五人制國家隊出國卡關 足協檢討報告得再多加一條

足協又出包！五人制國家隊出國卡關。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕足球協會昨才因亞洲盃資格賽後勤出包，遭運動部關切，並下令要他們在3日內繳交檢討報告。未料今天又被爆料，五人制足球代表隊要出國前往沙烏地阿拉伯參加亞洲盃資格賽，卻因簽證問題在機場卡關，一直到起飛前半小時才完成登機。對此，運動部政務次長黃啟煌證實，運動部確實有收到這個消息，立刻要求足協說明跟處理，連同先前的事件，現在檢討報告得多加這一項進行說明。

台灣男足本週二在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰以1：6不敵泰國，提早遭淘汰，賽後總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良點出足協後勤問題，並直言是「台灣人欺負台灣人」，透露出對足協的失望。運動部長李洋也為此震怒，他強調，協會的存在是要解決選手需求，這次事件他不會視為個案，希望能檢討制度問題，同時他昨天也已和足協面談開會，同時要求協會在3日內提出檢討報告。

不過，先前事件都尚未正式落幕，今天又傳出五人制足球代表隊要出國時，因簽證問題無法辦理報到，直到起飛前半小時才完成相關手續。對於這次事件，黃啟煌表示，運動部已經請足協立刻說明跟處理，接下來的檢討報告得再加一條這次事件，但他也認為，還是希望協會能有系統性改善。

