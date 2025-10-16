自由電子報
丹麥賽》李佳豪79分鐘苦戰遭逆轉 台灣男單全軍覆沒

2025/10/16 18:59

李佳豪。（資料照，美聯社）李佳豪。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男單在超級750系列丹麥羽球公開賽的最後希望李佳豪今天努力抗敵79分鐘，仍以21：16、19：21、19：21遭到世界排名第4的中國名將李詩灃逆轉，台灣男單本屆也提前全軍覆沒。

世界排名22的李佳豪本季代表作就是3月全英公開賽奪亞軍，不過再來就深陷低潮，最多就只能在巡迴賽挺進16強，變成8強絕緣體。至於世界排名第4的李詩灃，在9月香港公開賽封王，另外本季還有馬來西亞大師賽冠軍。

李佳豪過去三度交手李詩灃僅取得1勝，近一次就是9月香港公開賽，李佳豪只打30分鐘就以直落二吞下敗仗。

面對強勁的對手，李佳豪首局雖然被追到6：6平手，不過他利用多變手法持續擾亂李詩灃，也一鼓作氣連得5分，以領先之姿進入暫停，李詩灃再來又追到11：13，李佳豪還是有辦法頂住壓力再度拉開差距，也成功先下一城。

挾著先馳得局的氣勢，李佳豪第2局以6：1強勢開局，不過實力不俗的李詩灃不僅追成9：9，也超前帶著領先進入技術暫停，李佳豪在暫停後失誤較多，仍有努力追分從11：15連得5分反超變成16：15，再來雙方多次打成平手，李佳豪然都有打出致勝球，卻也出現較多失誤，最後也讓中國對手扳平戰局。

李佳豪在決勝局從9：6領先，卻又被李詩灃連得6分，陷入苦戰的李佳豪雖然也有追到1分差距，還是功虧一簣，無緣挺進8強。李詩灃在8強將對上日本奈良岡功大、印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）之間的贏家。

