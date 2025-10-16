自由電子報
體育 棒球 日職

日職季後賽》柳田悠岐轟怪力3分砲 軟銀完封火腿奪絕對聽牌優勢

2025/10/16 20:15

柳田悠岐。（取自產經體育）柳田悠岐。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的洋聯高潮系列賽決勝輪第2戰，取得2勝的洋聯冠軍軟銀，靠著強打柳田悠岐8局下的怪力3分砲，終場以3：0完封火腿，系列賽取得3勝的聽牌優勢。

軟銀和火腿前7局形成激烈的投手戰，軟銀強投有原航平先發6局無失分，而火腿22歲新秀福島蓮前7局也是無失分，只被敲出3支安打，更飆出10次三振。

未料福島蓮8局下出現亂流，先是被軟銀重砲山川穗高擊出安打，之後靠著隊友的犧牲觸擊推進至三壘，福島蓮投出四壞球保送，形成1人出局一二壘有人，火腿雖然趕緊換投，換上31歲左投上原健太來抓左打的柳田悠岐，但外角偏高的150公里速球，被柳田一棒掃向左外野大牆之外，形成一發3分砲，今年季後賽首轟出爐，軟銀率先打破僵局。

軟銀守護神杉山一樹9局上成功關門守住勝利，軟銀終場以3：0完封火腿，系列賽取得3勝的聽牌優勢，火腿陷入絕對劣勢，再輸一場就會遭到淘汰。

