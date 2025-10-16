日職季後賽》森下翔太10下轟再見兩分砲 阪神氣走橫濱3勝聽牌

森下翔太10下轟再見兩分砲，阪神氣走橫濱取得聽牌優勢。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕央聯高潮系列賽決勝輪第2戰，先取得2勝的央聯優勝阪神虎，靠著明星強打森下翔太10局下的再見2分砲，率隊以5：3擊敗橫濱DeNA，系列賽取得3勝的絕對聽牌優勢。

橫濱26歲先發右投竹田祐首局就遭長打狙擊，阪神強打森下翔太和佐藤輝明連續敲出二壘安打，大山悠輔也補上一支高飛犧牲打，阪神單局進帳2分。

阪神強投才木浩人3局上遭遇亂流，蝦名達夫和佐野惠太的二壘安打串聯追回2分扳平戰局，明星強打牧秀悟在第4局擊出左外野陽春砲，幫助橫濱以3：2超前。

橫濱牛棚投手伊勢大夢8局上提油救火，一上來就投出2次四壞球保送，佐藤輝明適時擊出追平安打，兩隊以3：3再度戰成平手。

兩隊纏鬥至延長賽才分出勝負，森下翔太在10局下擊出左外野再見2分砲，幫助阪神以5：3氣走橫濱，再贏一場就能挺進日本一大賽。森下翔太和佐藤輝明都是單場繳出3安猛打賞，貢獻2分打點。

