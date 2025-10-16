自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職季後賽》森下翔太10下轟再見兩分砲 阪神氣走橫濱3勝聽牌

2025/10/16 21:42

森下翔太10下轟再見兩分砲，阪神氣走橫濱取得聽牌優勢。（取自產經體育）森下翔太10下轟再見兩分砲，阪神氣走橫濱取得聽牌優勢。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕央聯高潮系列賽決勝輪第2戰，先取得2勝的央聯優勝阪神虎，靠著明星強打森下翔太10局下的再見2分砲，率隊以5：3擊敗橫濱DeNA，系列賽取得3勝的絕對聽牌優勢。

橫濱26歲先發右投竹田祐首局就遭長打狙擊，阪神強打森下翔太和佐藤輝明連續敲出二壘安打，大山悠輔也補上一支高飛犧牲打，阪神單局進帳2分。

阪神強投才木浩人3局上遭遇亂流，蝦名達夫和佐野惠太的二壘安打串聯追回2分扳平戰局，明星強打牧秀悟在第4局擊出左外野陽春砲，幫助橫濱以3：2超前。

橫濱牛棚投手伊勢大夢8局上提油救火，一上來就投出2次四壞球保送，佐藤輝明適時擊出追平安打，兩隊以3：3再度戰成平手。

兩隊纏鬥至延長賽才分出勝負，森下翔太在10局下擊出左外野再見2分砲，幫助阪神以5：3氣走橫濱，再贏一場就能挺進日本一大賽。森下翔太和佐藤輝明都是單場繳出3安猛打賞，貢獻2分打點。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中