高球》京懋盃女子公開賽次輪 俞涵軒、陳之敏並列第2明拚冠

2025/10/16 20:48

俞涵軒以兩回合總桿135桿，暫並列第2。（TLPGA提供）俞涵軒以兩回合總桿135桿，暫並列第2。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025京懋盃女子公開賽今於再興高爾夫球場進行第2回合，首輪居於首位的馬來西亞選手吉娜薇芙（Genevieve Ling）上午因大量損失桿數退出領先群，泰國小鋼炮帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）趁勢反撲，前9洞1鷹4鳥、0柏忌進帳後繳出68桿，以兩回合共134桿穩住第1的地位。原先以並列第5名位置出發的俞涵軒則把握住賺分機會趁機追上，今也繳出68桿成績，暫時與今打出71桿的陳之敏以兩天135桿並列第2名。昨天有著Bogey-free表現的張亞琦儘管今天也未能大量賺分，透過短桿和推桿一路守住救Par機會，本回合最終繳出70桿，目前以總桿數136桿獨居第4名。

帕查拉朱達本回合前、後9洞呈現兩極化表現，上午精準的鐵桿讓她在結束前半段來到低於標準桿12桿，但自第13洞後連續3洞球運不佳造成4桿損失，因此度過相當艱難的一個下午，「包含出現雙柏忌的第14洞在內，下午在球道上的擊球顯然失去方向性，導致必須下沙坑努力救球，這一洞其實我打得很積極，但第2桿鐵桿還是出現失擊因而打短，只能跳進這壺狀沙坑朝反方向救出，最後連柏忌推桿也未能推進。不管怎樣，我感覺今天擊球狀態普遍都維持一定水準，整體動量都很不錯，前面第5洞這5桿洞上果嶺也打得相當犀利且精準，抓下一記老鷹，只不過上、下半場的結果就是跟昨天呈現兩樣情，高爾夫就是這樣，我還是欣然接受。」

陳之敏以兩回合總桿135桿，暫並列第2。（TLPGA提供）陳之敏以兩回合總桿135桿，暫並列第2。（TLPGA提供）

俞涵軒的前9洞維持昨天相似的表現，即使本日洞口位置改變，她感覺影響不大，「這幾天因為在球道上球更容易彈跳，所以擊球距離更能發揮出來，加上今天鐵桿精準度更好，雖然旗位更為刁鑽，不過並未因此朝較廣的落球區域進攻，即使是插在較短邊的旗位也能攻到位，所以整回合有16洞能夠標準桿上果嶺！後九洞博蒂數偏少，主要是因為不少洞都僅差分毫就能一推進洞，然而明天最後一輪也沒有特別想改進的部分，維持今天的策略就好。」

陳之敏本回合原本製造不少機會可以搶下更多博蒂，或是進一步將柏忌減少，卻因為推桿結果不如預期錯失良機：「今天兩次柏忌都是因為三推，像第5洞第2桿陷進粗草區蠻深的球位，接下來切球後也還距離洞口達20碼；第12洞第3桿上坡推桿就偏到右側很遠的位置，第2推下坡推又從洞口轉出來；第15到第18洞也接連出現搶鳥機會，也都沒能把握住，我想明天如果想賺分，就必須朝洞口方向更積極的執行推桿。」

第2回合結束後，大會取總桿數146桿、並列第49名以內共53位選手進入最終回合。決戰日精采內容，博斯高球二台也將在明天 10/17週五 10：00～14：00進行轉播。

泰國女將帕查拉朱達以兩回合總桿134桿躍居領先。（TLPGA提供）泰國女將帕查拉朱達以兩回合總桿134桿躍居領先。（TLPGA提供）

