體壇》企業贈鞋助萬里金山孩童 排球國手張瓈文分享長高秘訣

2025/10/16 22:03

張瓈文分享運動長高秘訣，代表企業贈鞋給萬里金山孩童。（新北市體育局提供）張瓈文分享運動長高秘訣，代表企業贈鞋給萬里金山孩童。（新北市體育局提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣美津濃、太平洋建設、中華民國體育運動總會一起攜手做公益，特別邀請新北中纖女排隊的張瓈文參與，共同致贈專業運動鞋給北海岸地區共6所學校，共計180雙專業運動鞋，透過實際行動傳遞社會溫暖與支持。

今年企業贈鞋活動特別邀請排球國手張瓈文ㄧ起到訪萬里區最偏的大坪國小與崁腳國小，教學童們打排球，並分享自己追夢經驗，鼓勵孩子們不畏挑戰，現場氣氛熱絡，學生們最好奇張瓈文的身高，她也大方分享長高的秘訣，鼓勵大家均衡飲食、養成運動習慣。

台灣美津濃福知真總經理則指出，台灣美津濃秉持「透過運動來貢獻社會」的經營理念，長期贊助多項賽事，非常榮幸能與兩大夥伴共同合作，為金山高中、萬里國中、萬里國小、大坪國小、大鵬國小及崁腳國小等共6所學校的學子提供專業運動裝備，助力他們在運動場上無憂追逐夢想。

體總黃明副秘書長強調，體育運動對於學生的身心發展至關重要，很高興能擴大參與贈鞋計畫，期待能藉由專業運動員的分享，激發學生對體育的熱情，養成終身運動的習慣，進一步促進校園運動的風氣、推動學校體育的發展。

值得一提的是，今年MIZUNO馬拉松接力賽已邁入第18屆，這一場賽事已經成為台灣跑步愛好者的年度盛事、培養無數長跑好手。賽事鼓勵學生透過參賽、學習團隊合作共同為學校爭取榮譽。

