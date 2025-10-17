自由電子報
籃球》最強鬥士內戰！羅興樑領輪椅籃球國手分組廝殺 全力備戰亞洲盃

2025/10/17 07:03

愛爾麗盃─國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽將於10月18日上午10點在臺南市體育公園籃球場舉行，正在受訓的中華輪椅籃球隊將分成五對五、三對三來進行激烈的對抗。（中華帕拉林匹克總會提供）愛爾麗盃─國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽將於10月18日上午10點在臺南市體育公園籃球場舉行，正在受訓的中華輪椅籃球隊將分成五對五、三對三來進行激烈的對抗。（中華帕拉林匹克總會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕愛爾麗盃─國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽將於10月18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉行，正在受訓的台灣輪椅籃球隊將分成五對五、三對三來進行激烈的對抗，除了期待可以增加隊內的對抗經驗外，也為即將來臨的2025大洋洲暨亞洲盃輪椅籃球錦標賽進行備戰。

此次「愛爾麗盃」熱身賽旨在為大洋洲暨亞洲盃輪椅籃球錦標賽進行前哨模擬戰，這也是明年名古屋亞帕運的關鍵資格賽，目前正在集訓的12名台灣隊成員將分成兩階段進行激烈對抗，上午場將分成5對5的台灣藍、白隊對抗賽，下午場則會進行3對3對決，12 名選手將分成A、B、C、D等4隊進行循環賽。

台灣輪椅籃球隊由我國傳奇射手「神奇小子」羅興樑領軍，12位選手分別為邢人中、張家棟、林柏勳、紀俊男、游之霆、邱于哲、陳易成、呂駿逸、曾聖漢、蘇駿、高翰祥、孫御斌。

由於台灣隊在集訓期間缺少出國與外隊交流的機會，主帥羅興樑也非常感謝愛爾麗集團舉辦這場賽事。他提到，這場模擬賽不僅能讓選手們相互對抗磨練實戰經驗，更能透過分組對抗，趕快適應場上的節奏與技術，並在賽後針對優缺點進行調整與加強，以利接下來在賽事中能有效針對對手進行對抗。

羅興樑教練強調，這次不僅是希望能在亞洲盃爭取佳績，此役更是攸關2026年亞帕運參賽資格的關鍵戰役。他指出：「只要進了前7名，我們就能篤定拿到2026年亞帕運的參賽資格。」

面對重要的挑戰，雖然壓力巨大，但羅興樑仍信心喊話：「我們的選手已經準備好去做這次的挑戰，希望能夠順利完成我們現階段的任務。」

這批台灣最強的輪椅籃球鬥士將在台南展現訓練成果，歡迎各界媒體與民眾一同來參與，為台灣隊提供最大的支持，奠定明年在亞帕運創造佳績的基礎，也希望藉由這次賽事，能讓更多身障者認識並參與輪椅籃球這項運動。

