台灣大賽》G1超級重要！ 兄弟有個16年魔咒尚未破除

〔記者龔乃玠／台北報導〕衛冕軍中信兄弟明晚台灣大賽（TS）出戰樂天桃猿，今天將公布首戰先發投手，G1對中信來說格外重要，數據顯示，兄弟若以0勝1敗開局，過去的奪冠機率是0%，明晚在大巨蛋必須全力搶勝。

台灣大賽史上1勝0敗開局的隊伍，最終奪冠機率高達87.5%，而能在0勝1敗開局卻奪冠的只有1991年和2008年統一獅、1997年的味全龍，以及2016年的義大犀牛。台灣大賽已連續8年皆由1勝0敗開局的隊伍奪冠。

1勝0敗對兄弟來說更是關鍵，過去有6次0勝1敗開局，包括2009、14、15、17、19、20年，最終都無法奪下總冠軍，奪冠機率為0%。其中，2014、15、17、19年都在猿象系列賽敗陣。

相反地，中信過去有10次台灣大賽1勝0敗開局，只有2008、16年痛失冠軍，有高達8成機率奪冠。

猿象今將公布台灣大賽名單和先發投手，中信球團史尚未有本土投手扛過G1先發，前一位G1先發土投已要追溯至2009年的廖于誠，連續10年G1都是先發洋投；桃猿G1先發土投也要追溯至2007年的黃俊中，連續9年G1都是先發洋投。

