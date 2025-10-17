網球》喬科維奇想打到40歲之後 六王大滿貫卻又輸給辛納

喬科維奇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆「六王大滿貫」男網賽前，喬科維奇（Novak Djokovic）才在沙烏地阿拉伯首都利雅德表示，想要一路打到40歲之後，但這位38歲塞爾維亞老將次輪初登場，又以4：6、2：6再度不敵義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner），休兵一天與美國好手弗里茲（Taylor Fritz）爭奪季軍。

「長壽的職業生涯是我最大動力之一，我真的很想看看自己能走多遠。」征戰職業網壇長達22載的喬科維奇，本屆中東邀請賽前透露，好友布雷迪（Tom Brady）在NFL擔任四分衛直到45歲，而NBA老將詹姆斯（LeBron James）和足球傳奇巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）也都40歲了，還能夠繼續出賽令他頗受鼓舞，「放眼全球體壇，這些傳奇都展現強大續航力，而且後勁十足，真是難以置信。」

儘管已經連續兩年無緣四大賽金盃，並面臨新世代「雙巨頭」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納夾擊，坐擁大滿貫24冠的喬科維奇強調，目前仍不打算退休，如果保持健康狀態打到40歲之後，這位「三巨頭」中奮戰沙場最後一人的職業生涯，或許將能延續到2027年。

