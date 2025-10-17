自由電子報
體育 即時新聞

網球》艾卡拉茲、辛納六王大滿貫再爭冠 拚史上最高1.8億獎金

2025/10/17 07:12

球王艾卡拉茲（右）再戰宿敵辛納。（資料照，路透）球王艾卡拉茲（右）再戰宿敵辛納。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆「六王大滿貫」男網賽在沙烏地阿拉伯首都利雅德進行，新世代「雙巨頭」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）再度會師決戰，休兵一天之後爭奪網壇史上最高的600萬美元（約1.85億台幣）冠軍獎金。

當今世界球王艾卡拉茲連續第2年參與「六王大滿貫」，並直接晉級4強，22歲的西班牙好手火力全開，6：4、6：2 橫掃美國一哥弗里茲（Taylor Fritz），再次勇闖決賽，壓軸對手正是宿敵辛納。這位24歲義大利衛冕者穩紮穩打，只花63分鐘就以6：4、6：2再挫塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），包括這兩回利雅德贏球，辛納自2023年台維斯盃決賽以來，已經連續7次擊敗最後的「三巨頭」喬科維奇。

「六王大滿貫」為邀請賽沒有職業積分，每位球星可獲得150萬美元（約4633萬台幣）參賽獎金，冠軍另有450萬美元（約1.39億台幣），最後贏家可帶走600萬美元。除了艾卡拉茲、辛納連續兩屆爭冠，季軍戰則由喬科維奇對決弗里茲。

