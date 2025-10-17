網球》出賽每分鐘賺60萬！西西帕斯等球星六王大滿貫一戰出局

茲維列夫（左2）、西西帕斯（右）都在六王大滿貫一戰出局。（取自官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆「六王大滿貫」男網賽正在沙烏地阿拉伯進行，西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、茲維列夫（Alexander Zverev）都只打一場，就提前結束利雅德之旅，這兩人平均出賽1分鐘就賺約2萬美元（約60萬台幣），相較ATP職業巡迴賽輕鬆許多。

飽受背傷所苦的西西帕斯，本季雖然深陷低潮，目前世界男單排名暫居24，但首度遞補角逐六王大滿貫，仍獲得高達150萬美元（4633萬台幣）出場費，由於這位希臘單手反拍名將初登場只撐76分鐘，直落二不敵義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner），頂級分析師莫龍（Jose Moron）在官方X帳號發表諷刺評論：「西西帕斯帶傷參戰卻賺了150萬美元。他在場上待了76分鐘，代表每分鐘就能賺到近2萬美元，真是個荒謬的數字。」

請繼續往下閱讀...

其實同樣情況，也發生在茲維列夫身上，曾兩度年終賽奪冠的德國好手因為肩膀不適，首戰僅打1小時就草草敗給美國對手弗里茲（Taylor Fritz），在這項沒有職業積分的中東邀請賽一戰出局，照樣帶走高額獎金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法