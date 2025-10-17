自由電子報
國聯冠軍賽》醒了！大谷翔平開賽猛夯三壘安打 締造史上首見超狂壯舉

2025/10/17 07:41

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G3，近況不佳的道奇日本巨星大谷翔平，在首局首打席敲出三壘安打，締造多項紀錄。

大谷翔平此役首局首打席逮中釀酒人火球左投艾許比（Aaron Ashby）的外角84.4英哩滑球，用一隻手將球「勾」回右外野，跑出三壘安打。下一棒貝茲（Mookie Betts）再補上二壘安打，幫助道奇1：0先馳得點。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷成為道奇隊史自1916年強斯頓（Jimmy Johnston）與1977年路普斯（Davey Lopes）後，第3位在季後賽敲出首局首打席三壘安打的球員。

大谷也成為自1978年布雷特（George Brett）與2015年艾斯科巴（）後，大聯盟史上第3位在單一季後賽同時敲出首局首打席全壘打與三壘安打的球員；此外，大谷更是大聯盟史上第一位，在季後賽生涯累積至少2支首局首打席全壘打、1支首局首打席三壘安打的打者。

不過釀酒人很快還以顏色，2局上杜賓（Caleb Durbin）也從道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）敲出三壘安打，下一棒鮑爾斯（Jake Bauers）適時安打建功，幫助釀酒人1：1追平。5局下打完，雙方仍戰成1：1平手。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

