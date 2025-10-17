自由電子報
國聯冠軍賽》不意外大谷翔平被針對！道奇打教：大家常常忽略一件事

2025/10/17 07:57

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在季後賽打擊表現不佳，打擊教練貝特斯（Aaron Bates）今在國聯冠軍賽G3賽前受訪，談到大谷近期的表現給出看法。

貝特斯指出，每一位打者都會有起伏，「貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）都會，就算像翔平這樣近乎超人般的球員，表現也會有所波動。老實說，這還不到所謂『低潮』的程度。」

昨天大谷罕見參與自由打擊練習，32次揮棒中狂夯14轟，包含連3次揮棒開轟。貝特斯表示：「在對費城人的系列賽中，他面對的是聯盟最頂尖的3位左投，那種強度下表現出現落差或起伏很正常。不過昨天的打擊練習實在太驚人了，我再次感受到他的與眾不同。」

本季大谷重拾投打二刀流，預計國聯冠軍賽G4將再度登板先發。對於大谷在投打兩端的準備，貝特斯表示：「大家常常忽略一件事，翔平在投手丘的準備上上也投入大量時間與精力，包括心理上的調整。登板當天他勢必會更專注在投球，因此練習揮棒時間自然會減少，但他不會因此厭煩，而是始終帶著明確目標去做每一件事。」

貝提斯最後補充，「根據對方投手球路不同，進攻策略也會有所改變。像這樣等級的球員總是會被特別針對，也很理所當然，畢竟他真的是一位獨一無二的選手。」

