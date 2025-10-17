自由電子報
國聯冠軍賽》飆161公里完美關門！佐佐木朗希紀錄比肩「大魔神」本尊

2025/10/17 09:28

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在國聯冠軍賽G3以3：1擊敗釀酒人，系列賽3連勝聽牌。守護神佐佐木朗希9局下登板關門，送出乾淨俐落三上三下，還投出再見三振，朗希收下救援成功的同時，也寫下紀錄比肩「大魔神」本尊。

佐佐木朗希在分區賽面對費城人投4.1局沒丟分，更被日媒封為「令和大魔神」；然而國聯冠軍賽G1，朗希在9局下登板僅投0.2局，被敲1安投出2保送失1分，這是他季後賽首度失分，該場控球不穩外，四縫線均速也下降約1.5英哩（約2.4公里）。

今天朗希再度於9局登板後援，接連解決沃恩（Andrew Vaughn）與弗里列克（Sal Frelick），並用4球將杜賓（Caleb Durbin）再見三振，收下救援成功。朗希此役投1局用13球，四縫線均速98.6英哩，最速99.8英哩（160.6公里），飆出1K無失分。

根據全美棒球記者協會成員、古巴記者羅梅洛（Francys Romero）指出，佐佐木朗希成為史上唯二在季後賽累積3次以上救援成功、且在美國以外出生的新秀投手，另一位正是2000年效力水手的「大魔神」佐佐木主浩。

佐佐木朗希目前在季後賽6場登板，投7局送出6K，防禦率1.29，每局被上壘率0.57。朗希賽後受訪表示，今天球速恢復，也更有自信。回顧上一戰失分，他坦言心裡其實有些不安，但這段時間也做了充分調整，今天投出第1球後就瞬間覺得沒問題了。朗希也喊話，會努力執行自己被賦予的任務，也對連續登板相當有信心。

