NBA》昔日MVP魏斯布魯克正式加盟國王！全新背號曝光、總管有期許

魏斯布魯克正式加盟國王。（取自國王X）

〔體育中心／綜合報導〕36歲前MVP後衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）昨天以1年360萬美元底薪合約加盟國王，今天球團正式宣布加盟消息，魏斯布魯克的新背號也曝光。

昔日「大三元製造機」的魏斯布魯克上季以2年680萬美元加盟金塊，場均貢獻13.3分6.1助攻4.9籃板，投籃命中率44.9%、三分命中率32.3%，在金塊板凳戰力不足之下成為最重要的火力來源。不過休季魏斯布魯克選擇跳出合約成為自由身後乏人問津，昨天終於與盛傳已久的國王簽約，展開第18年NBA生涯。

國王今天正式宣布魏斯布魯克加盟，同時也公布他新球季的背號為「18」號。這是魏斯布魯克生涯首度披上「18」號球衣，過往他效力雷霆、火箭、湖人與快艇時都是熟悉的「0」號，巫師與金塊時期則是大學時期的「4」號，不過國王「0」號已經被孟克（Malik Monk）使用，「4」號則是名人堂球星韋伯（Chris Webber）的退休背號，因此魏斯布魯克選擇象徵生涯第18年的「18」號。

國王佩瑞（Scott Perry）今天表示，魏斯布魯克完全體現國王所追求的球隊精神，而他的生涯履歷本身就足以證明一切，也非常期待能與這位成就非凡，永遠全力以赴投入比賽、爭取勝利的球員合作；同時他也期待魏斯布魯克能強化國王後場戰力，並在場上與場下都發揮領導力。

New City. New Threads.



Rep - Jerseys available now online: https://t.co/69BJAGtRRM pic.twitter.com/Gu4wCwUHC7 — Sacramento Kings （@SacramentoKings） October 16, 2025

