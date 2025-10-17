MLB》「法官」賈吉休季免動刀！洋基50億明星左投明年將從傷兵開季

賈吉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天在記者會上宣布，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）休季不需要進行右手肘手術；不過明星左投羅冬（Carlos Rodón）剛動完手術，預計明年趕不上開季。

賈吉今年7月因手肘屈肌拉傷進入傷病名單，雖然很快回歸，但8月只擔任指定打擊，直到9月中與10月，賈吉才逐漸回到外野防區。如今確定賈吉無須針對右手肘進行休季手術，洋基也能以賈吉擔任右外野、史坦頓（Giancarlo Stanton）擔任指定打擊，來規劃明年外野藍圖。

請繼續往下閱讀...

不過今年投出披上洋基戰袍最佳成績的羅冬，休季接受了手肘手術以移除骨刺，預計無法趕上明年開季，根據復原進度，羅冬有望在明年的4月或5月初重返洋基先發輪值。2022年休季以6年1.62億美元（約50億新台幣）加盟洋基的羅冬，本季33場先發18勝9敗，投195.1局送出203K，防禦率3.09。

除了羅冬趕不上明年開季，包含塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）、主力右投施密特（Clarke Schmidt）明年也都將先從傷兵名單出發；另外，昨天接受肩膀手術的游擊手沃爾普（Anthony Volpe），明年開季也預計缺陣。

羅冬。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法