MLB》強打哈波能否重返頂尖？費城人事務總裁：一切取決於他

〔體育中心／綜合報導〕費城人在國聯分區系列賽以1勝3敗不敵道奇，結束今年球季的所有賽事，球隊在舉辦記者會時，談到了自家強打哈波（Bryce Harper）本季的表現，而當被問及哈波能否再繳出頂尖水準的成績單，棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言，一切都取決於他。

今日美國時間16日，也是哈波的33歲生日，今年也剛結束第14年大聯盟球季的他，在例行賽繳出.261/.357/.487的打擊三圍，外帶27發全壘打與75分打點。

不過即便本季的OPS+仍是具水準的129，但在OPS與打擊率的部分卻有下滑的趨勢，.844的OPS是他自2016年後最低，打擊率.261也是自2019年以來最低，此外他在季後賽15個打數也僅敲3安，沒有任何打點進帳。

而提到哈波今年的表現，唐布洛斯基表示，哈波依舊是具備高實力的選手，仍然是全明星等級的球員，「他沒有像過往一樣打出頂尖的表現。我猜我們只能等待，看他能否重返尖端還是持續維持這樣的表現。」

另外唐布洛斯基也坦言，對於哈波能不能再更上一層樓，也沒有一個肯定的答案，「這一切都取決於他，我不認為他會滿意今年自己的表現。我再三強調，他並沒有打出令人失望的賽季，但每當我一想到哈波，直覺就會認為他很頂尖，認為他是棒球圈Top 10的其中之一，但今年的表現還稱不上這個等級。」

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）談到哈波，他認為哈波明年會更有動力去再創造生涯最佳賽季，「但我更想看到他持續做自己，持續專注在把球打向反方向。當他能掌握擊球的節奏後，他就會是個優秀的打者。我覺得他因自己是哈波，有想為球隊多做什麼的心態，從而影響了表現。」

