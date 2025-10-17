自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》強打哈波能否重返頂尖？費城人事務總裁：一切取決於他

2025/10/17 09:55

費城人棒球事務總裁唐布洛斯基。（美聯社）費城人棒球事務總裁唐布洛斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人在國聯分區系列賽以1勝3敗不敵道奇，結束今年球季的所有賽事，球隊在舉辦記者會時，談到了自家強打哈波（Bryce Harper）本季的表現，而當被問及哈波能否再繳出頂尖水準的成績單，棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言，一切都取決於他。

今日美國時間16日，也是哈波的33歲生日，今年也剛結束第14年大聯盟球季的他，在例行賽繳出.261/.357/.487的打擊三圍，外帶27發全壘打與75分打點。

不過即便本季的OPS+仍是具水準的129，但在OPS與打擊率的部分卻有下滑的趨勢，.844的OPS是他自2016年後最低，打擊率.261也是自2019年以來最低，此外他在季後賽15個打數也僅敲3安，沒有任何打點進帳。

而提到哈波今年的表現，唐布洛斯基表示，哈波依舊是具備高實力的選手，仍然是全明星等級的球員，「他沒有像過往一樣打出頂尖的表現。我猜我們只能等待，看他能否重返尖端還是持續維持這樣的表現。」

另外唐布洛斯基也坦言，對於哈波能不能再更上一層樓，也沒有一個肯定的答案，「這一切都取決於他，我不認為他會滿意今年自己的表現。我再三強調，他並沒有打出令人失望的賽季，但每當我一想到哈波，直覺就會認為他很頂尖，認為他是棒球圈Top 10的其中之一，但今年的表現還稱不上這個等級。」

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）談到哈波，他認為哈波明年會更有動力去再創造生涯最佳賽季，「但我更想看到他持續做自己，持續專注在把球打向反方向。當他能掌握擊球的節奏後，他就會是個優秀的打者。我覺得他因自己是哈波，有想為球隊多做什麼的心態，從而影響了表現。」

費城人強打哈波。（資料照，法新社）費城人強打哈波。（資料照，法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中