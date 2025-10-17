國聯冠軍賽》大谷翔平夯三壘安寫紀錄、朗希再見三振！道奇3連勝聽牌

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G3，道奇日本巨星大谷翔平首局首打席就敲出三壘安打，幫助球隊先馳得點，後續再6局下拿下關鍵超前分，最終衛冕軍道奇3：1擊敗釀酒人，系列賽3：0聽牌，再一勝闖進世界大賽。

大谷翔平首局首打席逮中釀酒人火球左投艾許比（Aaron Ashby）的外角84.4英哩滑球，用一隻手將球「勾」回右外野，跑出三壘安打，大谷成為大聯盟史上第一位，在季後賽生涯累積至少2支首局首打席全壘打、1支首局首打席三壘安打的打者。下一棒貝茲（Mookie Betts）再補上二壘安打，幫助道奇1：0先馳得點。

不過釀酒人很快還以顏色，2局上杜賓（Caleb Durbin）也從道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）敲出三壘安打，下一棒鮑爾斯（Jake Bauers）適時安打建功，幫助釀酒人1：1追平。

葛拉斯諾今天主投5.2局被敲3支安打僅失1分，飆出8次三振，另有3次保送；釀酒人艾許比在僅投0.1局後就退場，由火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）接替，他投到5局下只被道奇敲1支安打。不過6局下道奇攻勢再起，艾德曼（Tommy Edman）在1出局一二壘有人時敲安逮打下超前分，也把米蕭羅斯基打退場。

釀酒人接著換上尤里貝（Abner Uribe），他飆出三振後牽制一壘卻發生暴傳，讓三壘上的佛里曼（Freddie Freeman）回本壘再下一城。米蕭羅斯基投5局狂飆9K，被敲3安、投出1保送，失2分僅1分責失。

道奇在葛拉斯諾退場後，費西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）與班達（Anthony Banda）皆力保不失。9局下道奇派出上一次登板掉分的「大魔神」佐佐木朗希，他飆出再見三振，乾淨俐落上演3上3下，道奇擊敗釀酒人聽牌，再一勝就能晉級世界大賽。

