自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》大谷翔平夯三壘安寫紀錄、朗希再見三振！道奇3連勝聽牌

2025/10/17 08:59

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G3，道奇日本巨星大谷翔平首局首打席就敲出三壘安打，幫助球隊先馳得點，後續再6局下拿下關鍵超前分，最終衛冕軍道奇3：1擊敗釀酒人，系列賽3：0聽牌，再一勝闖進世界大賽。

大谷翔平首局首打席逮中釀酒人火球左投艾許比（Aaron Ashby）的外角84.4英哩滑球，用一隻手將球「勾」回右外野，跑出三壘安打，大谷成為大聯盟史上第一位，在季後賽生涯累積至少2支首局首打席全壘打、1支首局首打席三壘安打的打者。下一棒貝茲（Mookie Betts）再補上二壘安打，幫助道奇1：0先馳得點。

不過釀酒人很快還以顏色，2局上杜賓（Caleb Durbin）也從道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）敲出三壘安打，下一棒鮑爾斯（Jake Bauers）適時安打建功，幫助釀酒人1：1追平。

葛拉斯諾今天主投5.2局被敲3支安打僅失1分，飆出8次三振，另有3次保送；釀酒人艾許比在僅投0.1局後就退場，由火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）接替，他投到5局下只被道奇敲1支安打。不過6局下道奇攻勢再起，艾德曼（Tommy Edman）在1出局一二壘有人時敲安逮打下超前分，也把米蕭羅斯基打退場。

釀酒人接著換上尤里貝（Abner Uribe），他飆出三振後牽制一壘卻發生暴傳，讓三壘上的佛里曼（Freddie Freeman）回本壘再下一城。米蕭羅斯基投5局狂飆9K，被敲3安、投出1保送，失2分僅1分責失。

道奇在葛拉斯諾退場後，費西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）與班達（Anthony Banda）皆力保不失。9局下道奇派出上一次登板掉分的「大魔神」佐佐木朗希，他飆出再見三振，乾淨俐落上演3上3下，道奇擊敗釀酒人聽牌，再一勝就能晉級世界大賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中