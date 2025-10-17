自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》「就像沒喬丹的公牛...」 道奇貝茲坦言大谷三壘安很關鍵

2025/10/17 10:16

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在國聯冠軍賽G3以3：1擊敗釀酒人，系列賽3連勝聽牌。日本巨星大谷翔平首局首打席敲出三壘安打，在他身後敲出安打助隊先馳得點的的貝茲（Mookie Betts），賽後也對大谷的表現感到振奮。

大谷翔平首局首打席逮中釀酒人火球左投艾許比（Aaron Ashby）的外角84.4英哩滑球，用一隻手將球「勾」回右外野，跑出三壘安打，大谷成為大聯盟史上第一位，在季後賽生涯累積至少2支首局首打席全壘打、1支首局首打席三壘安打的打者。下一棒貝茲（Mookie Betts）再補上二壘安打，幫助道奇先馳得點。

大谷今天4打數1安打，目前在季後賽38打數6安打，打擊三圍.158/.273/.368，攻擊指數0.641。賽後受訪談到大谷的表現，貝茲直言：「這真的很關鍵，我和我老婆聊過，這就像沒有喬丹（Michael Jordan）的公牛隊一樣。如果能讓他帶起氣勢，我們真的會變成一支難以對付的球隊。」

貝茲強調：「你看他一敲出安打會發生什麼事，打出安打後，好事就會接二連三發生。他一定會做到，在關鍵時刻挺身而出，我們全隊都信任翔平。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中