國聯冠軍賽》「就像沒喬丹的公牛...」 道奇貝茲坦言大谷三壘安很關鍵

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在國聯冠軍賽G3以3：1擊敗釀酒人，系列賽3連勝聽牌。日本巨星大谷翔平首局首打席敲出三壘安打，在他身後敲出安打助隊先馳得點的的貝茲（Mookie Betts），賽後也對大谷的表現感到振奮。

大谷翔平首局首打席逮中釀酒人火球左投艾許比（Aaron Ashby）的外角84.4英哩滑球，用一隻手將球「勾」回右外野，跑出三壘安打，大谷成為大聯盟史上第一位，在季後賽生涯累積至少2支首局首打席全壘打、1支首局首打席三壘安打的打者。下一棒貝茲（Mookie Betts）再補上二壘安打，幫助道奇先馳得點。

請繼續往下閱讀...

大谷今天4打數1安打，目前在季後賽38打數6安打，打擊三圍.158/.273/.368，攻擊指數0.641。賽後受訪談到大谷的表現，貝茲直言：「這真的很關鍵，我和我老婆聊過，這就像沒有喬丹（Michael Jordan）的公牛隊一樣。如果能讓他帶起氣勢，我們真的會變成一支難以對付的球隊。」

貝茲強調：「你看他一敲出安打會發生什麼事，打出安打後，好事就會接二連三發生。他一定會做到，在關鍵時刻挺身而出，我們全隊都信任翔平。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法