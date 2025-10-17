國聯冠軍賽》道奇闖世界大賽機率97.6％！主帥盼大谷明繳鬼神二刀流

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在國聯冠軍賽G3奪下3連勝，再一勝就能淘汰釀酒人，晉級世界大賽。日本巨星大谷翔平今天首局首打席敲三壘安打，明天G4將要先發登板，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也很期待他的表現。

大谷翔平首局首打席逮中釀酒人火球左投艾許比（Aaron Ashby）的外角84.4英哩滑球，用一隻手將球「勾」回右外野，跑出三壘安打，大谷成為大聯盟史上第一位，在季後賽生涯累積至少2支首局首打席全壘打、1支首局首打席三壘安打的打者。大谷此役4支1，季後賽打擊率0.158。

道奇今天打敗釀酒人，根據大聯盟數據專家來藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟史上7戰4勝的季後系列賽，先拿下3勝0敗的球隊，41次當中有40次最後能順利挺進世界大賽，晉級機率高達97.6%。

賽後談到大谷翔平的表現，道奇總教練羅伯斯表示：「他一定會從低潮中走出來，他仍是球隊非常重要的存在。現在投手群和守備都很穩定，當然，翔平還未能達到自己或我們的期待，但他在球隊中扮演的關鍵角色仍未改變。」

大谷明天將要先發登板，力拚幫助道奇橫掃釀酒人。羅伯斯表示：「他就像是獨角獸一樣的存在，坦白說，我無法理解他是如何做到這一切。他每天的準備工作都非常周密。前一次對費城人投6局表現很不錯，我相信他明天依舊會有出色的投球，打擊也能拿出好表現。」

