體育 棒球 MLB

MLB》想把經驗傳承下去！傳大聯盟555轟名將曼尼有意願擔任打擊教練

2025/10/17 11:18

曼尼。（資料照，路透）曼尼。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）的消息指出，生涯在大聯盟轟出555發全壘打的退役傳奇名將曼尼（Manny Ramirez），有意願回到大聯盟擔任打擊教練。

生涯就以打擊見長的曼尼，退役擔任打擊教練可說是再適合不過，除此之外，曼尼的經紀人賽佩達（Hector Zepeda）也透露，曼尼想把自己的經驗傳承給年輕一輩的選手們。

球員時期的曼尼可說是當代最具代表性的打者之一，生涯在大聯盟19年的賽季，2302場的出賽繳出.312/.411/.585的打擊三圍，敲出555發全壘打與1831分打點，19個球季中就有8年單季的OPS破1，生涯OPS+高達154。

除了例行賽外，曼尼也有豐富的季後賽經驗，曾在2004年與2007年幫助紅襪打下世界大賽冠軍，尤其在2004年，他14場的出賽共60個打數，繳出.350的打擊率與.923的OPS，外帶2發全壘打，賽後獲選世界大賽MVP。

此外，曼尼也曾在2013年來台短暫加盟義大犀牛，掀起「曼尼旋風」，在中華職棒出賽49場，繳出打擊三圍.352/.422/.555的成績單，扛出8發全壘打與43分打點。

曼尼曾在2013年短暫來台加盟義大犀牛。（資料照，記者黃志源攝）曼尼曾在2013年短暫來台加盟義大犀牛。（資料照，記者黃志源攝）

