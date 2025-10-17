自由電子報
美聯冠軍賽》41歲塞揚強投薛哲5.2局5K好投！藍鳥大勝水手扳平系列賽

2025/10/17 11:31

薛哲。（美聯社）薛哲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽G4，1勝2敗落後的藍鳥持續在客場對決水手，41歲塞揚強投薛哲（Max Scherzer）力繳5.2局失1分好投，加上打線全場11安、2轟助陣，終場8：2大勝，2連勝扳平系列賽。

薛哲2局下遭到水手重砲奈勒（Josh Naylor）敲出陽春砲，不過之後越投越穩，5局下2出局一壘有人時，總教練施耐德（John Schneider）一度來到場上想把薛哲換下場休息，但遭到薛哲怒吼退場，堅持留在場上的薛哲最終三振阿羅薩雷納（Randy Arozarena），直到6局下2出局才退場，最終繳出5.2局挨3安、飆出5K失2分的成績單。

藍鳥3局上展開反攻，昨天開轟的吉梅涅茲（Andrés Giménez）又敲出2分砲，一棒助隊逆轉，隨後瓦修（Daulton Varsho）又在滿壘選到保送添分。4局上藍鳥趁勝追擊，靠著「春天哥」史普林格（George Springer）二壘安打與水手暴投，取得5：1領先。

水手僅在6局下追回1分，7局上藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）補上陽春砲，這是他今年季後賽第5轟，8局上吉梅涅茲再敲安打回2分，幫助藍鳥奠定勝基，薛哲自2019年再度於季後賽摘下勝投，同時也幫助藍鳥拿下重要一勝，追平系列賽。

