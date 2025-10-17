國聯冠軍賽》2出局壘上無人仍換左投對大谷翔平！釀酒人主帥曝原因

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G3首局首打席敲出三壘安打，不過之後3個打數都沒敲安還苦吞2K，其中7局上2出局壘上無人，釀酒人仍相當謹慎，換上左投手面對大谷，賽後釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）也解釋原因。

大谷翔平首局首打席逮中釀酒人火球左投艾許比（Aaron Ashby）的外角84.4英哩滑球，用一隻手將球「勾」回右外野，跑出三壘安打。接著後續2個打席，大谷翔平都遭到火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）壓制。

7局上，釀酒人後援右投尤里貝（Abner Uribe）連續抓下2出局，此時壘上無人輪到大谷翔平，釀酒人決定再換投，派出左投柯尼格（Jared Koenig）登板，最終他用一顆81.9英哩低角度曲球，讓大谷翔平揮空三振。

釀酒人總教練墨菲賽後表示：「翔平是最頂尖的打者之一，即便他正處於低潮，依然是非常危險的存在。首局那支三壘安打，他只是用棒頭輕輕把球碰到右外野，就飛過一壘形成三壘安打。他的揮棒還沒完全恢復到原本狀態，但有時你以為他狀況不好，他就能突然掌握住好球做攻擊。」

墨菲強調：「我們沒做什麼特別的事情，就是對他特別小心謹慎，有機會就派左投上來。即便如此，他仍然是我們眼中非常危險的打者。不能忘記這一點。像這種偉大的球員，可以在一瞬間就切換狀態，這就是他們的特質。」

