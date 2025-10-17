自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》杜蘭特輪休沒差！探花謝波德率隊擒鷹 火箭熱身賽4戰全勝

2025/10/17 11:16

謝波德。（法新社）謝波德。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA新賽季即將點燃戰火，火箭今迎來熱身賽最終戰，雖然杜蘭特（Kevin Durant）等主力都缺陣，不過靠2024年的探花謝波德（Reed Sheppard）29分領軍，仍以133：115輕取老鷹，季前熱身賽4戰全勝。

火箭今核心主力杜蘭特、森根（Alperen Sengun）、A.湯普森（Amen Thompson）等人都高掛免戰牌，首節靠以底薪合約加盟的奧柯吉（Josh Okogie）獨攬11分取得31：27領先，不過老鷹次節展開反撲，打完上半場反倒取得61：60優勢。謝波德前兩節拿下18分是全場最高。

易籃後，火箭靠奧柯吉、J.格林（Jeff Green）輪流得手，單節打出35：26攻勢，帶著8分領先進入決勝節，末節一度把領先擴大至18分，順利讓勝利入袋。

火箭今6人得分超過雙位數，謝波德繳出29分、6籃板、6助攻、4抄截、3阻攻的全能數據，奧柯吉挹注28分，克勞佛 （Isaiah Crawford）進帳20分，老鷹以狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）24分最佳。

