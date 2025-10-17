國聯冠軍賽》大谷明登板力拚WS門票！道奇投手群先寫史無前例紀錄

葛拉斯諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在國聯冠軍賽G3對釀酒人取得3連勝，再一勝就能連續2年挺進世界大賽（World Series），明天道奇將由日本巨星大谷翔平掛帥先發全力搶勝，而道奇投手群此系列賽表現絕佳，先寫下一項史無前例紀錄。

道奇今天派出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，他只在2局上被杜賓（Caleb Durbin）和鮑爾斯（Jake Bauers）連續安打失1分，主投5.2局挨3安無關勝負、飆出8次三振，另有3次保送，防禦率0.68；牛棚部分，費西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）與班達（Anthony Banda）與佐佐木朗希皆力保不失。

道奇此系列賽靠著史奈爾（Blake Snell）、山本由伸與葛拉斯諾先發好投奪下3連勝，同時例行賽不斷放火的牛棚，到了季後賽也大幅改善。根據《OptaSTATS》指出，道奇投手群在過去4場比賽中，每戰失分最多1分、僅被擊出5支或以下安打、投出少於5次保送，且送出7次或以上三振，成為現代史上第一支在例行賽或季後賽達成此紀錄的球隊。

道奇明天將推派大谷翔平擔任先發投手，挑戰連續2年晉級世界大賽。根據大聯盟數據專家來藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟史上7戰4勝的季後系列賽，先拿下3勝0敗的球隊，41次當中有40次最後能順利挺進世界大賽，晉級機率高達97.6%。

大谷翔平。（美聯社）

