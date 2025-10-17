自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》大谷明登板力拚WS門票！道奇投手群先寫史無前例紀錄

2025/10/17 12:04

葛拉斯諾。（美聯社）葛拉斯諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在國聯冠軍賽G3對釀酒人取得3連勝，再一勝就能連續2年挺進世界大賽（World Series），明天道奇將由日本巨星大谷翔平掛帥先發全力搶勝，而道奇投手群此系列賽表現絕佳，先寫下一項史無前例紀錄。

道奇今天派出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，他只在2局上被杜賓（Caleb Durbin）和鮑爾斯（Jake Bauers）連續安打失1分，主投5.2局挨3安無關勝負、飆出8次三振，另有3次保送，防禦率0.68；牛棚部分，費西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）與班達（Anthony Banda）與佐佐木朗希皆力保不失。

道奇此系列賽靠著史奈爾（Blake Snell）、山本由伸與葛拉斯諾先發好投奪下3連勝，同時例行賽不斷放火的牛棚，到了季後賽也大幅改善。根據《OptaSTATS》指出，道奇投手群在過去4場比賽中，每戰失分最多1分、僅被擊出5支或以下安打、投出少於5次保送，且送出7次或以上三振，成為現代史上第一支在例行賽或季後賽達成此紀錄的球隊。

道奇明天將推派大谷翔平擔任先發投手，挑戰連續2年晉級世界大賽。根據大聯盟數據專家來藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟史上7戰4勝的季後系列賽，先拿下3勝0敗的球隊，41次當中有40次最後能順利挺進世界大賽，晉級機率高達97.6%。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中