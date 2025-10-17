國聯冠軍賽》霸氣關門！朗希解釋上次掉速原因 道奇主帥：沒人想到...

佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在國聯冠軍賽G3以3：1擊敗釀酒人，系列賽3連勝聽牌。守護神佐佐木朗希9局下登板關門送出完美三上三下，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給出讚賞。

佐佐木朗希在分區賽面對費城人投4.1局沒丟分，更被日媒封為「令和大魔神」；然而國聯冠軍賽G1，朗希在9局下登板僅投0.2局，被敲1安投出2保送失1分，這是他季後賽首度失分，該場控球不穩外，四縫線均速也下降約1.5英哩（約2.4公里）。

不過今天朗希找回球速與壓制力，此役投1局用13球，四縫線均速98.6英哩，最速99.8英哩（160.6公里），飆出1K無失分，收下今年季後賽第3次救援成功。賽後朗希在記者會上被問及，上次登板球速下降是否受到對費城人後援3局影響，他表示身體狀況沒問題，但可能不自覺中投球姿勢有點偏差，所以才失去球速與控球，並不認為投3局是直接原因。

佐佐木朗希表示，不管是先發還是後援，都不能保證每次都有完美表現，總是會有起伏。「那樣的情況下，我必須思考如何拿下3個出局數。上一場比賽是我給了對手機會，對此我也深刻反省，接下來我會持續調整，維持好的狀態，每次都做好完全準備。」

對於朗希今天大復活霸氣關門，道奇總教練羅伯斯盛讚：「他的成長過程絕非一帆風順，他能自我反省、恢復健康，在今年再度成為球隊戰力的一部份，這充分展現他的鬥志。沒人在4月或5月時會想到，他能扮演現在這樣的角色。正因如此，我非常佩服朗希能走到這步。」

