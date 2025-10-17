自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》霸氣關門！朗希解釋上次掉速原因 道奇主帥：沒人想到...

2025/10/17 12:42

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在國聯冠軍賽G3以3：1擊敗釀酒人，系列賽3連勝聽牌。守護神佐佐木朗希9局下登板關門送出完美三上三下，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給出讚賞。

佐佐木朗希在分區賽面對費城人投4.1局沒丟分，更被日媒封為「令和大魔神」；然而國聯冠軍賽G1，朗希在9局下登板僅投0.2局，被敲1安投出2保送失1分，這是他季後賽首度失分，該場控球不穩外，四縫線均速也下降約1.5英哩（約2.4公里）。

不過今天朗希找回球速與壓制力，此役投1局用13球，四縫線均速98.6英哩，最速99.8英哩（160.6公里），飆出1K無失分，收下今年季後賽第3次救援成功。賽後朗希在記者會上被問及，上次登板球速下降是否受到對費城人後援3局影響，他表示身體狀況沒問題，但可能不自覺中投球姿勢有點偏差，所以才失去球速與控球，並不認為投3局是直接原因。

佐佐木朗希表示，不管是先發還是後援，都不能保證每次都有完美表現，總是會有起伏。「那樣的情況下，我必須思考如何拿下3個出局數。上一場比賽是我給了對手機會，對此我也深刻反省，接下來我會持續調整，維持好的狀態，每次都做好完全準備。」

對於朗希今天大復活霸氣關門，道奇總教練羅伯斯盛讚：「他的成長過程絕非一帆風順，他能自我反省、恢復健康，在今年再度成為球隊戰力的一部份，這充分展現他的鬥志。沒人在4月或5月時會想到，他能扮演現在這樣的角色。正因如此，我非常佩服朗希能走到這步。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中