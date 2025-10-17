美聯冠軍賽》連兩天開砲！藍鳥重砲小葛雷諾季後賽第5轟炸裂、打破隊史紀錄

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍系列賽第4戰，藍鳥以8：2擊敗水手順利扳平系列賽，其中自家重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再度開轟，也打破隊史紀錄。

事件發生在7局上半，小葛雷諾面對水手中繼巴扎多（Eduard Bazardo），他投出外角95.7英里（約154公里）伸卡球被打者大棒一揮，將小白球轟出中右外野全壘打牆外，連續兩場比賽開砲，也幫助球隊添得保險分。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟官網報導指出，小葛雷諾在今年季後賽已扛出5轟，打破了2015年「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）隊史單季季後賽的全壘打紀錄。

另外這發全壘打也是小葛雷諾在今年季後賽的第15支安打，成為繼2021年赫南德茲（Kiké Hernández）、2004年貝爾川（Carlos Beltrán）以及1995年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）後，第4位在單一季後賽的前8場比賽，同時達成至少15安以及至少5轟的球員。

自從美聯冠軍系列賽以7支0開局之後，小葛雷諾立刻找回重砲本色，目前季後賽打擊三圍高達.455/.500/.970，力拚助隊逆襲前進世界大賽。

小葛雷諾。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法