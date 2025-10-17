自由電子報
體育 網球

網球》六王大滿貫賽輸給辛納 喬科維奇：希望換年輕身體哪怕只有1年

2025/10/17 12:06

喬科維奇與辛納。（歐新社）喬科維奇與辛納。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在六王大滿貫男網賽以4：6、2：6不敵義大利好手辛納（Jannik Sinner），無緣爭冠，他笑說：「真希望有人可以跟我換年輕的身體，哪怕只有一年也好。」

喬科維奇曾是網壇戰無不勝的好手，如今，有傷勢在身，加上38歲的他已是不折不扣的老將，宰制力已不復從前，但他還是在球場上堅持著，而當他被問到日復一日的訓練，甚至得帶著身體的痛硬撐，就為了繼續跟辛納、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）一較高下是否值得？對此他堅定地說：「這絕對值得，因為我很喜歡比賽，也對網球懷抱熱情。」

「現在我還能在場上打出高水準的比賽，我已經覺得很棒了。」喬科維奇說：「作為世界排名前5、前10的球員，一直都是很棒的事，我也一直竭盡所能，我感激上帝賦予我的一切，這是一段很不可思議的旅程。」

不過喬科維奇也說，「我希望有人可以借給我年輕的身體，哪怕只有一年，我就可以試著去打敗這些年輕人，那肯定很不賴，而我仍然充滿動力，我知道Jannik和Carlos越來越難贏，但我會試著挑戰他們，直到成功。」

