2026年萬金石馬拉松增二元性別組、女性專屬名額 現正開放報名

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市萬金石馬拉松吸引許多國內外跑者參與，2026年賽事將在明年3月15日開跑，新北市長侯友宜今（17）日宣布，活動自即起至10月30日開放報名，新一屆賽事在全馬組、挑戰馬組各增加500個名額；侯說，這次賽事，在報名系統中增設「非二元性別組」，在挑戰馬組增設視障配速員，並將挑戰馬組新增的500個名額劃為女性專屬名額。

跑衣部分，侯友宜表示，2026年賽事跑衣以北海岸自然風光、剪影為靈感設計，除了今日亮相的5款跑衣，還有一款限量300件的「隱藏版跑衣」等待全民選出，邀請大眾10月18日至30日中午前到萬金石馬拉松官方粉絲團選出喜歡的款式，在留言區寫下選擇原因、tag一位朋友即完成投票，還有限量獎品抽獎機會，隱藏版款式將會與抽籤結果一起公布。

侯友宜指出，萬金石馬拉松是台灣首場金標籤賽事及獲得責任運動銀標章的馬拉松，除了響應競技、永續外，市府也盼落實運動平權，因此新一屆賽事在報名系統中增設非二元性別組別，除原有全馬組視障配速員，在挑戰馬組也增設視障配速員，挑戰馬組新增500個名額也全部是女性專屬。

體育局長洪玉玲補充，2026年賽事報名登記時間為即起至10月30日中午12點，11月3日上午於萬金石官方網站及粉絲團公告抽籤結果，詳洽萬金石馬拉松官網及粉絲團。

新北市萬金石馬拉松吸引許多國內外跑者參與，2026年賽事將在明年3月15日開跑，新北市長侯友宜今（17）日宣布，活動自即起至10月30日開放報名。圖為過往賽事畫面。（新北市體育局提供）

