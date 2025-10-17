自由電子報
國聯冠軍賽》美技助朗希成功關門卻沒一絲一毫喜悅 貝茲引用Kobe名言

2025/10/17 13:09

貝茲。（法新社）貝茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在國聯冠軍賽G3擊敗釀酒人，距離連續2年闖進世界大賽僅一步之遙。此役攻守俱佳的MVP強打貝茲（Mookie Betts），在賽後毫不鬆懈，更引用NBA湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的經典名言，展現決心。

道奇首局首打席靠著大谷翔平三壘安打，接著貝茲敲出二壘安打幫助道奇先馳得點。9局上道奇派出佐佐木朗希關門，面對首名打者沃恩（Andrew Vaughn）被敲出游擊滾地球，貝茲用反手接球後迅速起跳轉身傳一壘，動作一氣呵成，將沃恩刺殺出局。最終朗希順利上演三上三下，幫助道奇收下重要一勝。

道奇系列賽取3連勝聽牌，大聯盟史上7戰4勝的季後系列賽，先拿下3勝0敗的球隊，41次當中有40次最後能順利挺進世界大賽，晉級機率高達97.6%。不過貝茲在賽後採訪時平靜表示：「我只是完成了自己的工作，老實說，我現在沒有任何情緒，就像Kobe說過的，Job’s not finished.（工作尚未完成）。」

已逝湖人傳奇球星布萊恩，曾在2009年總冠軍賽奪下2連勝後，在記者會上說出這段話，成為經典名言，最終布萊恩也率領湖人奪冠。道奇去年季後賽，也曾在球隊休息室的螢幕上顯示「Job’s not finished」的精神標語，提醒全隊保持專注。

「我們打球的目標是贏得世界大賽。」貝茲強調：「雖然只差一勝就能夠晉級，但真正的目標是還需要再拿5勝，才能完成我們要做的事。」

