台灣大賽》季後賽投手調度不按牌理出牌 明星堪稱「血汗典範」

〔記者羅志朋／台北報導〕今年季後挑戰賽第4戰，樂天桃猿「梭哈」3洋投波賽樂、魔神樂、威能帝，一舉衝進台灣大賽，事實上，短期決戰這類投手調度並不少見，與例行賽調度模式大不相同。

好比說2015年台灣大賽，當時Lamigo桃猿讓洋投明星「1、4、7特攻」，除了包辦3場先發，還在第6戰登板中繼投10球，讓當時桃猿總教練洪一中上演經典的「跨欄」戲碼，結果，當時明星在第7戰投出無安打比賽，桃猿1勝3敗再連拿3勝逆勢登頂，明星9天4戰燃燒290球堪稱經典。

2020年台灣大賽第5戰統一獅洋投布雷克熱投126球，投出漂亮的9局完封勝，力壓同場先發的羅傑斯，該役羅傑斯用104球才投4.1局失6分其中4分責失吞敗，兩人都在休息兩天後，在最終第7戰再度亮相，羅傑斯在8局上登板，用12球投1局無失分退場，布雷克在8局下登板，用27球投完最後2局無失分順利守成助獅隊封王。

2021年台灣大賽首戰兄弟王牌德保拉用116球繳8局無失分優質先發拿下勝投，休3天後，德保拉在第4戰9局下登板，用23球投1局無失分，幫助黃衫軍4戰橫掃統一獅，完全不給對手留活路。

2023年台灣大賽龍猿決鬥第7戰，味全龍一口氣將鋼龍、伍鐸、布里悍推上前線，用3洋投擺平樂天桃猿奪冠，同樣不給對手留活路。

去年台灣大賽第4戰6局下兄弟把守護神吳俊偉推上火線順利解危，後續再讓李振昌、呂彥青投第8、9局完成比賽，當球評黃忠義直言，「王建民很狠！」

黃忠義解釋，兄弟在台灣大賽投手調度與例行賽大不同，第4戰第6局把最有壓制力的牛棚投手推上來，後面局數等到後面再說，收到不錯成效，兄弟投手教練王建民展露傑出一手。

