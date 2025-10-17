自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》季後賽投手調度不按牌理出牌 明星堪稱「血汗典範」

2025/10/17 12:47

明星。（資料照，記者陳志曲攝）明星。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年季後挑戰賽第4戰，樂天桃猿「梭哈」3洋投波賽樂、魔神樂、威能帝，一舉衝進台灣大賽，事實上，短期決戰這類投手調度並不少見，與例行賽調度模式大不相同。

好比說2015年台灣大賽，當時Lamigo桃猿讓洋投明星「1、4、7特攻」，除了包辦3場先發，還在第6戰登板中繼投10球，讓當時桃猿總教練洪一中上演經典的「跨欄」戲碼，結果，當時明星在第7戰投出無安打比賽，桃猿1勝3敗再連拿3勝逆勢登頂，明星9天4戰燃燒290球堪稱經典。

2020年台灣大賽第5戰統一獅洋投布雷克熱投126球，投出漂亮的9局完封勝，力壓同場先發的羅傑斯，該役羅傑斯用104球才投4.1局失6分其中4分責失吞敗，兩人都在休息兩天後，在最終第7戰再度亮相，羅傑斯在8局上登板，用12球投1局無失分退場，布雷克在8局下登板，用27球投完最後2局無失分順利守成助獅隊封王。

2021年台灣大賽首戰兄弟王牌德保拉用116球繳8局無失分優質先發拿下勝投，休3天後，德保拉在第4戰9局下登板，用23球投1局無失分，幫助黃衫軍4戰橫掃統一獅，完全不給對手留活路。

2023年台灣大賽龍猿決鬥第7戰，味全龍一口氣將鋼龍、伍鐸、布里悍推上前線，用3洋投擺平樂天桃猿奪冠，同樣不給對手留活路。

去年台灣大賽第4戰6局下兄弟把守護神吳俊偉推上火線順利解危，後續再讓李振昌、呂彥青投第8、9局完成比賽，當球評黃忠義直言，「王建民很狠！」

黃忠義解釋，兄弟在台灣大賽投手調度與例行賽大不同，第4戰第6局把最有壓制力的牛棚投手推上來，後面局數等到後面再說，收到不錯成效，兄弟投手教練王建民展露傑出一手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中