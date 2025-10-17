國聯冠軍賽》狂讚道奇先發三巨「投」！鐵捕史密斯談大谷頂尖二刀流

史奈爾、山本由伸、葛拉斯諾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇國聯冠軍賽3連勝，距離世界大賽只差一步之遙。道奇系列賽3場勝場，先發投手都扮演至關重要的角色，道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）今天賽後，也毫不吝嗇稱讚他的投手好搭檔們。

道奇今天派出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，他主投5.2局僅被敲3安失1分、飆出8次三振，另有3次保送，防禦率0.68。繼G1史奈爾（Blake Snell）8局10K無失分、G2山本由伸9局7K失1分後，道奇先發三巨「投」全部繳出頂級內容。

請繼續往下閱讀...

這3場都先發蹲捕的明星捕手史密斯，今天賽後盛讚：「這3個人的投球內容實在是太強了，不管放在哪支球隊都能當王牌，我們能同時擁有他們真的很幸運。現在每個人都是最佳狀態，這對季後賽來說是最完美的情況。」

道奇明天預計推出大谷翔平投打二刀流，史密斯點出勝負關鍵，「就照著我們原本的方式去做，先搶下好球數，誘使對方打出軟弱擊球，重點是投出屬於他自己的內容。翔平是這個聯盟最頂尖的投手，我相信他明天能有好的開局。」

展望明天，史密斯語氣堅定表示：「我們每年的目標就是打進世界大賽並奪冠，只要繼續打出屬於我們的棒球，現在只差一勝，明天我們會全神貫注，把這個系列賽拿下。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法