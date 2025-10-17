國聯冠軍賽》這一抱意義深遠 大谷翔平和恩師索夏在大舞台再相會

傳奇教頭索夏與大谷翔平擁抱致意。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕前兩戰作客釀酒人都贏球後，道奇今在道奇主場進行國聯冠軍賽第3戰，不但吸引逾5萬名球迷進場，也邀請大聯盟球員生涯都在道奇度過的傳奇教頭索夏（Mike Scioscia）開球，他一開完球後，大谷翔平就從休息室衝出跟他擁抱，《日刊體育》報導這是「大谷和恩師在大舞台再相會的擁抱」，因為索夏在2018年於天使執教的最後一年，就是大谷第闖盪大聯盟並向「二刀流」挑戰的第一年。

66歲的索夏在1976年獲道奇第一輪第19順位選進，1980至1992年的13年大聯盟球員生涯都在道奇度過，還在1981、1988年拿過兩枚世界大賽冠軍戒，退役後曾在道奇擔任教練，而自2000至2018年執掌天使兵符長達19年逾3千場，且累計1650勝1428敗，並曾在2002年率天使拿下隊史至今唯一1座世界大賽冠軍。索夏也曾在2021年東京奧運、去年12強賽，執掌美國隊兵符。

索夏今穿上他在道奇球員及在天使執教的14號球衣開球，當他完成開球儀式，就看到大谷從休息室跑出來跟他致意。大谷在大聯盟菜鳥年就是在索夏的帶領和照顧下展開，當時他勇敢挑戰前所未聞的「二刀流」體制，如今則是在投打兩端都擁有巨大成功的巨星，兩人此刻的擁抱別具意義，而大谷賽後在IG動態也發出兩人笑著握手的照片。

大谷今首打席就敲出三壘安打，並在貝茲二壘安打護送下，跑回第1分，終場道奇以3：1贏球，拿下聽牌的第3勝，明更將由大谷先發登板，爭取世界大賽門票。

