自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》這一抱意義深遠 大谷翔平和恩師索夏在大舞台再相會

2025/10/17 13:51

傳奇教頭索夏與大谷翔平擁抱致意。（法新社）傳奇教頭索夏與大谷翔平擁抱致意。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕前兩戰作客釀酒人都贏球後，道奇今在道奇主場進行國聯冠軍賽第3戰，不但吸引逾5萬名球迷進場，也邀請大聯盟球員生涯都在道奇度過的傳奇教頭索夏（Mike Scioscia）開球，他一開完球後，大谷翔平就從休息室衝出跟他擁抱，《日刊體育》報導這是「大谷和恩師在大舞台再相會的擁抱」，因為索夏在2018年於天使執教的最後一年，就是大谷第闖盪大聯盟並向「二刀流」挑戰的第一年。

66歲的索夏在1976年獲道奇第一輪第19順位選進，1980至1992年的13年大聯盟球員生涯都在道奇度過，還在1981、1988年拿過兩枚世界大賽冠軍戒，退役後曾在道奇擔任教練，而自2000至2018年執掌天使兵符長達19年逾3千場，且累計1650勝1428敗，並曾在2002年率天使拿下隊史至今唯一1座世界大賽冠軍。索夏也曾在2021年東京奧運、去年12強賽，執掌美國隊兵符。

索夏今穿上他在道奇球員及在天使執教的14號球衣開球，當他完成開球儀式，就看到大谷從休息室跑出來跟他致意。大谷在大聯盟菜鳥年就是在索夏的帶領和照顧下展開，當時他勇敢挑戰前所未聞的「二刀流」體制，如今則是在投打兩端都擁有巨大成功的巨星，兩人此刻的擁抱別具意義，而大谷賽後在IG動態也發出兩人笑著握手的照片。

大谷今首打席就敲出三壘安打，並在貝茲二壘安打護送下，跑回第1分，終場道奇以3：1贏球，拿下聽牌的第3勝，明更將由大谷先發登板，爭取世界大賽門票。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中